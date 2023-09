Poslední prázdninový den si chtěli užít dva nezletilí kamarádi, ale dopadlo to trochu jinak, než si představovali. V nočních hodinách šli po náměstí v Libině, kde se stali obětmi bandy výrostků.

Policie - ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Jeden z nich, mimochodem pořád ještě mladistvý, ale už recidivista, je se svými kamarády zastavil. Oslovil je s tím, že mají určitě peníze, a jestli nechtějí od něho dostat ránu pěstí a skončit v bezvědomí, tak by pro to měli něco udělat.

Jeden z chlapců na jeho požadavek zareagoval odpovědí, že žádné peníze nemá. Druhý mu z obavy možného napadení řekl, že má dvě stovky.

Peníze, nebo rána pěstí

„Mladistvý mu pohrozil, aby peníze navalil, nebo ho rána pěstí nemine. Nezletilec z obavy z napadení přistoupil na jeho požadavek, vytáhl a otevřel peněženku. Podezřelý bankovku vytáhl a i se skupinkou dalších osob odešel,“ popsala průběh loupeže policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Okradení hoši se ale nedali tak snadno. Jen co se parta vzdálila, zavolali na linku 158 a oznámili, co se jim právě přihodilo. Operační důstojník ihned na místo vyslal hlídku, která kontaktovala poškozené.

Neloupil poprvé

„Netrvalo dlouho a našla také skupinku pěti osob, mezi nimiž se nacházel i podezřelý. Mladistvý byl zadržen a skončil v policejní cele. Policisté zahájili trestní stíhání mladého recidivisty a sdělili mu obvinění z loupeže,“ dodala policejní mluvčí.

Nešlo přitom o žádného nováčka. Naopak. Mladík je v podmínce pro stejnou trestnou činnost.

Policisté proto podali státnímu zástupci podnět, aby soud vzal obviněného do vazby, čemuž soud vyhověl. V pondělí 4. září tak byleskortován přímo do olomoucké vazební věznice, kde bude čekat do rozhodnutí soudu.