Jak se ukázalo, stejný muž o pár dní dříve zapříčinil dopravní nehodu v Bludově a v červnu vykradl potraviny v Hanušovicích.

Loupežné přepadení se odehrálo půl hodiny před půlnocí v jednom z šumperských podniků. Osmačtyřicetiletý muž tam jako poslední host vyčkal do zavíračky. Místo zaplacení útraty napadl obsluhu.

„Do barmanky měl nejprve strčit, až upadla na zem. Následně ji měl několikrát udeřit a pod pohrůžkou zabití se domáhat vydání peněz. Ženě nezbylo, než v obavě o svůj život útočníkovi peníze vydat,“ popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

S třemi tisíci korunami, které takto vyzískal, se ale útočník nespokojil. Ženu měl dále přinutit, aby mu do igelitové tašky dala několik krabiček cigaret a láhev alkoholu. Poté z místa utekl. Žena při incidentu utrpěla lehké zranění.

„Muže uvedeného popisu pak policisté zhruba po hodině, a to i s lupem, zadrželi v Šumperku na Hlavní třídě,“ dodala policejní mluvčí.

Jak policisté zjistili, lupič má na svědomí další protiprávní jednání.

V pátek 22. listopadu po osmé hodině večer měl svou bezohlednou jízdou zapříčinit dopravní nehodu v Bludově. Ve stoupání při jízdě ve směru na Šumperk přejel s vozem Renault Clio částečně do protisměru, kde narazil do zpětného zrcátka protijedoucí Octavie a také do boku jejího přívěsného vozíku. Bezprostředně po nehodě z místa utekl.

Jak policisté zjistili, muž měl k útěku hned několik důvodů. Pro svou předchozí trestnou činnost byl v hledáčku policie, nemá řidičský průkaz a vozidlo, se kterým jel, bylo v zahraničí hlášeno jako odcizené.

Začátkem června se tentýž muž měl se svým komplicem vloupat v Hanušovicích do prodejny potravin. Odtud ukradl alkoholické nápoje, cigarety, cukroviny a další zboží za více než třicet tisíc korun.

Také kvůli bohaté trestní minulosti navrhla policie na obviněného vazbu. V případě odsouzení mu za loupež hrozí dvou až desetiletý trest.