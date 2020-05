Vodního hlodavce našli strážníci v noci na pondělí při obhlídce města na chodníku v ulici Oborník.

„Podle hlášení to bylo zhruba v jednu hodinu ráno. Chytili ho a dali do klece, ve které se převáží odchycení psi. Vypustili jej pak zpět do přírody,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Mezi domy se bobr dostal zřejmě z řeky Sázavy. Patrně přeplaval rybník Oborník a chtěl pokračovat proti proudu náhonem. V místě jeho zatrubnění vylezl na souš.

„Bobři jsou silně teritoriální. Nyní na jaře vyhání tříletá mláďata ze svých mateřských kolonií. Ty pak hledají nové místo, kde by se usadili za založili novou kolonii. Na Moravě jsou všechny úživné lokality osídlené. To bobry nutí hledat různá místa, která nejsou tak vhodná, například různé meliorační kanály,“ popsal František John, který se ekologii těchto zvířat roky přírodovědecky věnoval.

Pouť bobrů za novým domovem bývá vyčerpávající.

„Tento musel být značně unavený. Mnohdy bývají dokousaní, je vidět, jak se mezi sebou perou,“ poznamenal František John.

Bobři byli v Litovelském Pomoraví vysazeni v roce 1992. Brzy se rozšířili v celém povodí Moravy. Nyní jsou nejsevernější bobří hráze na Krupé pod Starým Městem a na Branné u Františkova. Přirozenými nepřáteli bobra jsou vlci a medvědi.

V české krajině tak nemá přírodní konkurenci. Bobr je chráněný a i přes některé návrhy přírodovědců na jeho částečnou regulaci není jeho odlov povolen.

Strážníci zvíře vrátili zpět do řeky Sázavy. Zde s největší pravděpodobností narazí na jiné bobry a bude muset hledat nový domov jinde.