Krajský soud v Olomouci začal v pondělí 19. června projednávat případ potyčky na nože, která se stala loni v listopadu v Mohelnici. Skončila tragicky, napadený muž po dvoutýdenním boji ve Fakultní nemocnici Olomouc zraněním podlehl. Útočník tak čelí obvinění z vraždy.

Hlavní líčení u soudu. Ilustrační foto | Foto: Deník/František Berger

K tragédii došlo loni 12. listopadu na parkovišti Penny Marketu v Nádražní ulici v Mohelnici. Zárodkem násilného útoku byla podle tehdejšího vyjádření policie hádka mezi dvěma muži. Do jejich vzájemného sporu se zapojil dvaadvacetiletý mladík s nožem v ruce a opakovaně o pět let staršího muže bodl.

Napadený utrpěl velmi vážná, život ohrožující zranění, s nimiž byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. O život bojoval dva týdny, zraněním bohužel podlehl.

Útočníka rychle dopadli

Agresora, který z místa utekl, policisté vzápětí dopadli. „Pobodaný muž v nemocnici bojoval o svůj život neskutečným způsobem, ale po čtrnácti dnech zemřel," informoval krátce po činu vedoucí odboru obecné kriminality policie Jan Lisický.

Útočníka poslal Okresní soud v Šumperku do vazby. Hrozí mu až osmnáct let vězení.

Krvavý útok na parkovišti v Mohelnici, mladíka obvinili z pokusu o vraždu

Krajský soud v pondělí 19. června nejprve vyslechl obžalovaného D. H., z předvolaných svědků dopoledne nepřišel nikdo. Obžalovaný podle serveru idnes.cz vypověděl, že než šel ten večer ven, dal si doma nosem „dvě čáry“ pervitinu. Po půlnoci 12. listopadu se zdržoval se známými v domě poblíž. když oknem slyšeli křik, šli se podívat ven, co se děje. Kamarád obžalovaného tam ležel na zemi, nad ním stál sedmadvacetiletý muž. Podle svých slov ho viděl poprvé v životě.

Šest ran do břicha, rukou i zad

Po krátké rozmíšce zaútočil podle obžaloby na o pět let staršího muže nožem. Vše mělo trvat jen několik sekund. Napadenému zasadil přinejmenším šest ran, které mířily do oblasti břicha, rukou a zad. Čepel pronikla do dutiny břišní a poranila tenké střevo a ledvinu, později ji museli lékaři odstranit.

Napadený utrpěl poranění pravé paže s následným masivním krvácením, poranění lopatky a měl probodnutou levou ruku. Na následky zranění o dvanáct dní později zemřel. Příčinou úmrtí bylo multiorgánové selhání,“ připomíná server idnes.cz.

Pobodaný muž z Mohelnice zemřel. Pachatel ve vazbě je vrahem

Podle vyšetření soudních znalců je obžalovaný emočně nestabilní, hádavý a impulzivní. „Je stažený k sobě, má menší zájem o druhé. Po činu prožívá lítost,“ zaznělo při čtení ze spisu. Ve vězení se pokusil o sebepoškozování, užívá antidepresiva a léky na spaní.