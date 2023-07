Hádka dvou partnerů skončila v sobotu 29. července málem tragicky. Mladá žena bodla v bytě v Mohelnici nožem do hrudníku svého přítele. Tomu se podařilo utéct a zavolat si pomoc. Útočnici hrozí až dvacet let vězení.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Policisté přijali v sobotu po třetí hodině v noci oznámení o napadení šestadvacetiletého muže v bytě v Mohelnici. Policistům řekl, že na něj nožem zaútočila jeho o rok mladší přítelkyně.

Žena ale tvrdila, že se její přítel bodl nožem sám. Policisté ženu zadrželi a o případu informovali krajskou kriminálku. „Kriminalisté zjistili, že muž a žena večer popíjeli alkoholické nápoje a přitom se pohádali. Muž následně odešel spát do ložnice. Na to čekala jeho přítelkyně. Vzala do ruky kuchyňský nůž a potmě vešla do ložnice. Přistoupila k posteli, kde ležel její přítel, a napadla jej ranou směřovanou do oblasti hrudníku. Poškozený se po započetí útoku začal aktivně bránit, nato se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si lékařskou pomoc,“ sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman.

Skončila ve vazbě

Záchranka převezla muže s bodnořezným a řezným zraněním do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Z dosavadních poznatků vyplývá, že se mladá žena rozhodla úmyslně zavraždit přítele. Motivem činu byly zřejmě dlouhodobé spory mezi partnery. Žena nebyla v minulosti trestně stíhaná,“ doplnil mluvčí policie.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby, který soud akceptoval a poslal ženu za mříže. Za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu jí hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.