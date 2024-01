V poutech skončil dvacetiletý motorkář, který se minulý týden pokusil ujet policejní hlídce v Mohelnici. Zkouška na alkohol i drogy byla negativní, ukázalo se ale, že mladík neměl na motorce co dělat, protože předložil pouze zahraniční řidičský průkaz, jehož platnost ale už vypršela, motorka byla vyřazená z registru vozidel a neměla ani sjednané povinné ručení.

Policejní kontrola motorkáře. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Policisté hlídkovali v Družstevní ulici, když si všimli motocyklu a rozhodli se zkontrolovat řidiče a stroj, na kterém jel ve směru do centra. Zapnuli světelný i zvukový signál a jeli za řidičem, který odbočil do ulice 1. máje. Poté, co zjistil, že jedou za ním, ukázal hlídce na parkoviště před prodejnou a zastavil tam.

Vážná nehoda u Hanušovic: auta skončila v řece, zasahoval vrtulník

„Jakmile hlídka vystoupila a blížila se k němu, tak se rozjel a začal ujíždět směrem k ulici Staškova. Tam také jeho jízda před garážemi skončila, protože po prudkém brzdění nezvládl projet křižovatku a zastavil těsně před garážovými vraty. Policisté použili zákonnou výzvu, na kterou dotyčný ale nereagoval a stále se snažil nastartovat motorku, která mu ale vypověděla službu,“ sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladík nemínil s policisty spolupracovat, na jejich výzvy nereagoval, takže nakonec skončil v poutech a následně na služebně. Nyní je podezřelý z několika přestupků.