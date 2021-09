"Protože i po příjezdu policistů agresivní muž v nadávkách a útocích pokračoval, hlídka proti němu použila donucovací prostředky a zadržela ho. Během incidentu nebyl nikdo zraněn. Poté, co byl sedmatřicetiletý muž propuštěn z policejní cely, si vyslechl podezření ze spáchání přečinu výtržnictví," sdělila policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.