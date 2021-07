Muž šel od marketu v Kojetínské ulici do Husovy a podle výpovědi svědků ho neznámí muži cizí státní příslušnosti, kteří byli v autě, nejprve slovně uráželi a pokřikovali na něj.

„Když se proti jejich jednání ohradil, vystoupilo několik mužů z auta a rozběhli se za ním. Poškozený chtěl před nimi utéct, ale přesně neustanovený počet cizinců ho doběhl. Začali ho bít pěstmi a kopali ho do celého těla. Po útoku cizinci zase nastoupili do auta a odjeli z místa směrem do Husovy ulice,“ popsala incident přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo kromě policistů dorazila ihned záchranka, která zraněného převezla na ošetření do nemocnice.

„V souvislosti s touto ojedinělou událostí jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví,“ konstatovala mluvčí.