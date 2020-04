"Své bezohledné jízdy řidič na místě litoval. Jeho přestupkovým jednáním se dále bude zabývat příslušný správní orgán," sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Za rychlou jízdu může mladík dostat pokutu až deset tisíc korun, na rok přijít o řidičský průkaz a obdržet pět trestných bodů.

Někteří řidiči v posledních týdnech jezdí rychleji, než dovolují předpisy. Vliv na to mohou mít prázdnější silnice, ale i informace policie, že kvůli šířící se nákaze koronavirem omezí kontroly na silnicích. Podle policie to ale neznamená, že by na prověrky řidičů rezignovala.