Nejdříve slovní spor, pak šarvátka. Ke konfliktu dvou můžů na autobusovém stanovišti v Mohelnici vyjížděla záchranná služba a policie.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Bitka se strhla v pondělí večer na ulici 1. máje poblíž nákupního centra.

"Nejprve došlo na ostrá slova a pak následovala šarvátka. Starší z nich uhodil druhého skleněnou lahví do nosu a mladší si to nenechal líbit a trefil protivníka kovovým předmětem do čela. Muž s rozbitým čelem byl rychlou záchrannou službou na místě ošetřen a dalšímu vyšetření v nemocnici se odmítl podrobit. Druhý nabídku k ošetření vůbec nepřijal," popsala mluvčí policie Miluše Zajícová.

Oba aktéři zápasu byli pořádně posilněni alkoholem. Mladší nadýchal témeř 2 promile, druhý nebyl dokonce podle policie dechovku schopný vůbec provést.

"Oba jsou podezřelí z trestného činu výtržnictví a trestného činu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za které hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Případem se nadále zabývají a prověřují ho policisté z místního oddělení," uvedla policejní mluvčí.