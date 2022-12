Muž od října 2020 do letošního srpna oklamal několik lidi a způsobil jim celkovou škodu za 2 miliony 440 tisíc korun. Obviněný byl za majetkovou trestnou činnost v minulosti několikrát odsouzen a to i k nepodmíněnému trestu vězení. Po návratu z něj netrvalo dlouho a vrátil se opět ke starému způsobu života založenému na lžích a podvodech.

Nejvíce finančně postiženou v těchto případech se stala žena, kterou „tahal za nos“ přibližně deset měsíců a vylákal od ní postupně přes milion a půl korun. Poškozená inzerovala prodej pozůstalosti po rodičích a dotyčný na něho zareagoval. Předstíral zájem o koupi.

Nejvíc ho zaujal obraz s tím, že majitelce za čtyřprocentní provizi nabídl možnost zprostředkovat jeho prodej na aukci ve Vídni. Za pár dní se sešla s rádoby odborníkem na umění, který si obraz prohlédl a vyhodnotil, že se jedná o originál a je sběratelsky velmi zajímavý. A pak se rozjel kolotoč a dobře sehrané divadelní manévry, kterými ženu oklamali.

„Bylo například potřeba složit zálohu za aukci. Pokud se peníze ihned nesloží, bude se muset zaplatit pokuta za předchozí přihlášení a nesložení kauce. Dál ženu zprostředkovatel informoval o prodeji obrazu a hlásil se o svoji provizi, kterou mu vyplatila. Protože ale byla doba covidová, vše se zdržovalo. Starožitníka údajně zavřeli do karantény a peníze, které vezl poškozené, dali do trezoru," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Kolotoč výmluv a lží pokračoval stále dál, až žena o milion a půl korun přišla.

Obdobný scénář měl i další případ. Podvedenou byla žena pověřená prodejem vyřazeného nábytku z farnosti menší obce na Brněnsku. Jako správcová podala inzerát a netrvalo dlouho a ozval se zájemce.

Pár dní spolu komunikovali, žena mu posílala požadované informace a další fotografie nábytku. On jí během té doby namluvil, že tento typ starého nábytku se prodává na aukci ve Vídni pouze na základě fotek a to proto, že se pravidla aukcí po covidu změnila. Na této aukci by se nábytek dal vydražit za podstatně vyšší částku.

„Následovaly jako v předchozím případě manipulativní metody, na které žena reagovala a ze svého účtu zasílala zprostředkovateli požadované finanční prostředky. Celkem se jednalo o necelých 260 tisíc korun. O svých 62 600 korun přišel i duchovní, s nímž daný prodej konzultovala a řešila,“ popsala Miluše Zajícová.

Loni se obviněný v Šumperku objednal na stomatologický výkon v hodnotě 15 tisíc korun. Ten mu zubař během osmi návštěv v zubní ordinaci provedl, ale fakturu muž neuhradil.

Další obětí podvodníka se stal třicetiletý cizinec, od kterého v průběhu v října loňského roku inkasoval něco málo přes půl milionu korun.

„Z mladého muže v Šumperku vytahoval peníze s tím, že potřebuje zaplatit výše uvedenou fakturu za stomatologický výkon, ale má k dispozici pouze eura v hodnotě převyšující cenu zákroku a tak potřebuje vrátit přeplatek. Pak vymyslel výhodnou směnu finančních prostředků za cizí měnu, následující lež se zakládala na tom, že mu chce dlužnou částku vrátit, ale potřeboval k tomu zase jeho peníze, a tak to pokračovalo dál," vylíčila mluvčí Zajícová.

Poslední žádosti o půjčku 120 tisíc korun již poškozený nevyhověl a podvod oznámil.

Dalším oklamaným se stal starší muž, od kterého vylákal během několika měsíců letošního roku celkovou finanční hotovost 86 tisíc korun na opravu hrobu v Moravičanech.

I tento případ byl založen na lžích a klamání poškozeného, že mu peníze vrátí zpět, protože slíbenou práci neprovedl a ani s ní nemínil začít. Ale opak byl pravdou a inkasoval od něho peníze na úhradu pohonných hmot, poplatek za devizový převod, protože mu chtěl peníze vrátit v eurech a vymlouval se pomocí dalších smyšlených legend.

Poslední obětí se stal poškozený z Pelhřimova, který prostřednictvím inzerátu hledal pracovníky na lesní práce. Během komunikace mu podvodník nabídnul k odprodeji montovanou halu za 25 tisíc korun a zaslal mu k ní i fotografie. Pak ho přesvědčil o vyplacení zálohy na zakoupení a dopravu.

Protože poškozený jeho lest neprohlédl, poslal mu zálohu ve výši 8 800 korun. Když hala v termínu dodání nebyla doručena, kontaktoval prodejce a ten se vymlouval, že měl poruchu na vozidle a dušoval se, že je vše v pořádku a hala bude doručena. Bohužel to ale nebyla pravda a nedočkal se ani zboží a ani vrácení peněz.

Policisté podvodníka od začátku listopadu stíhají. Policejní komisař jej obvinil z podvodu, kterého se v jenom případě dopustil ve spolupachatelství. Za své činy může ve vězení až na osm let. Na verdikt soudu si muž počká ve vazbě.