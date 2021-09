Naštěstí si dívka toto jednání nenechala pro sebe a do případu vložili kriminalisté.

O případu policie informovala letos v květnu. Muž pod falešným profilem oslovil prostřednictvím sociální sítě Facebook nezletilou dívku z Jesenicka. Chtěl s ní navázat sexuální kontakt, i když mu sdělila svůj skutečný věk a o komunikaci s ním neměla zájem. Na to však pachatel vůbec nedbal a dokonce ji přesvědčoval k osobní schůzce.

„Obžalovaný navrhl setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin a opětovně úmyslně ohrozil citový a mravní vývoj dítěte tím, že ho sváděl k nemravnému životu,“ uvedl v rozsudku, který si televize vyžádala, soudce Miloš Kubíček. Rozsudek zatím není pravomocný.

Na patnáct měsíců do věznice s ostrahou poslal jesenický okresní soud sexuálního predátora. A to za případ z letošního května, kdy se pokoušel navázat sexuální kontakt s dívkou z Jesenicka. Nejednalo se přitom o mužovo první jednání tohoto typu, figuroval i ve filmu V síti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.