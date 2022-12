Následovalo nevyhnutelné a muž s bohatě popsaným trestním rejstříkem byl zadržen a skončil v policejní cele, kde přečkal noc. Následující den mu bylo sděleno obvinění z trestných činů krádež a porušování domovní svobody, za které trestní zákoník stanoví až tříletý trest odnětí svobody.

Policisté zjistili, že se nedopustil jen krádeže onoho vozidla v hodnotě zhruba pětadvaceti tisíc korun, ale navštívil i jiné objekty v různých obcích na Šumpersku. Věci, které zde nacházel a měly nějakou hodnotu, jejich majitelům ukradl. Od začátku prosince měl na svědomí další čtyři krádeže.

Armáda převzala v Přáslavicích první z německých tanků Leopard

"V řadových garážích v Sudkově vypáčil dřevěné okno a po vniknutí dovnitř odcizil stavební nářadí a několik krabiček cigaret. V Mladoňově přeštípnul zámek u dřevěné kůlny rodinného domu a vzal z ní sekeru. V Dolních Studénkách vnikl na neoplocený pozemek a odtud vstoupil do otevřené kůlny. I tady zaměřil svoji pozornost především na stavební a zahradní nářadí," přiblížila policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Posledním počinem zloděje před jeho zadržením bylo vniknutí do dvou sklepních kójí v Novém Malíně. Po odstranění petlic si z jedné z nich odnesl motorovou pilu, prázdný kanystr a pět lahví alkoholu. V druhém sklepě nenašel nic, co by stálo za odnesení. Celkově způsobil škodu za 28 tisíc korun.

"Větší část odcizených věcí se podařilo zajistit a vrátit původním majitelům, protože je obviněný vozil v odcizeném vozidle a nestihl je ještě prodat. Ke krádeži fiatu uvedl, že stálo v uvedené obci pod volně přístupným přístřeškem s klíčem v zapalování, situace využil a auto používal až do té doby, než byl zadržen," dodala policejní mluvčí.

Tím však výčet nepravostí nekončí. Den předtím, než skončil zadržený na služebně, způsobil dotyčný v šumperské Uničovské ulici nehodu, od které se pokusil utéct. Při řízení Volkswagenu Golf nereagoval na znamení policistů ve služebním vozidle, kteří ho vyzývali k zastavení. Naopak dupnul na plyn a snažil se ujet. Při odbočování do Tyršovy ulice už neměl řízení pod kontrolou a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Z vozidla vyskočil a pokusil se utéct, ale marně.

"Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, která byla negativní, orientačnímu testu na návykové látky se odmítl podrobit. Není držitelem řidičského oprávnění a za volantem tedy neměl co dělat. Na vozidle, jehož nebyl majitelem, způsobil škodu v předběžné výši třicet tisíc korun," sdělila Miluše Zajícová.

O dalším osudu obviněného muže rozhodne v následujících týdnech soud.