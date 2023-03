Vrchní soud v Olomouci v pondělí 20. března zpřísnil trest mladíkovi, který v červenci roku 2021 u autobusového nádraží v Šumperku napadl a zmlátil dva bezdomovce. Jeden z nich následkům zranění podlehl. Soud poslal mladíka, kterému bylo teprve před nedávnem 18 let, na dva roky do vězení.

Rozhodnutí soudu. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Zpřísnil tak rozsudek krajského soudu v Olomouci, který mu původně uložil trest 1,5 roku vězení podmíněně se zkušební dobou na tři roky. Státní zástupce se ale odvolal a požadoval přísnější trest.

Obviněnému přitom hrozilo až osm let vězení. Souzený byl jako mladistvý. Pokud by čin spáchal v dospělosti, trestní sazba by byla dvojnásobná.

O vynesení rozsudku, který je pravomocný, jako první informoval server novinky.cz.

„Původní trest byl nepřiměřeně mírný. Krajský soud nepřihlédl k tomu, že mladistvý spáchal více trestných činů. V úvahu nevzal ani následek počínání obžalovaného a skutečnost, že útočil z banální příčiny. Navíc nevedl řádný život ani před spácháním skutku, ani po něm. Nespolupracoval s probačním úředníkem, nestudoval a dál holdoval alkoholu,“ odůvodnil verdikt pro server novinky.cz mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Zmlátil v Šumperku bezdomovce, který zemřel. Útočníkovi nebylo ani osmnáct

Událost se stala 8. července 2021 v nočních hodinách, kdy hoch, kterému tehdy bylo jen 16,5 roku, zaútočil na dva muže bez domova. „Jednoho z nich navíc okradl o mobilní telefon, cigarety a menší hotovost. Jeden z poškozených, pětapadesátiletý muž, na následky zranění zemřel," uvedl po zadržení útočníka policejní mluvčí Libor Hejtman.

Hned dva podobné případy, za které ovšem padly výrazně vyšší tresty, se v Šumperku staly v roce 2010. Útočníci byli mladí lidé těsně za hranou zletilosti.

V září 2010 dva tehdy devatenáctiletí mladíci v šumperském parku zvlášť brutálně a bezdůvodně napadli bezdomovce, který seděl na lavičce v sadech 1. máje a jejich útokům se nijak aktivně nebránil.

Dvojice tehdy bezdomovce napadla nejdříve údery pěstí a koleny do obličeje. Když upadl na zem, dál mu kopali do hlavy a do břicha. O chvíli později se na místo vrátili a v útocích pokračovali.

Soud potvrdil za vraždu bezdomovce v Šumperku 18 a 20 let

Muži bez domova způsobili zhmoždění a otok mozku, zlomeniny čelisti a obzvlášť závažné zranění - dvojnásobné natržení žaludeční stěny, což podle soudních znalců v oboru zdravotnictví svědčí o mimořádné brutalitě. Navzdory poskytnuté špičkové zdravotní péči muž po několika hodinách v nemocnici následkům útoku podlehl.

V prosinci následujícího roku Vrchní soud v Olomouci vynesl tresty: dvacet let vězení pro Jiřího Znojila a osmnáct let vězení pro jeho komplice Josefa Krále.

Devatenáctiletý František Zbořilák byl odsouzen za vraždu u Kauflandu na 10 let

V únoru 2010 zaútočil na bezdomovce, který seděl u obchodního domu Kaufland mladík, jenž se vracel nad ránem v podroušeném stavu z oslavy svých osmnáctých narozenin.

Hodil na něj skoro desetikilogramovou betonovou dlaždici, která bezdomovce zasáhla do hlavy. Když poškozený spadl, obžalovaný mu nejméně dvakrát dupl na hlavu. Muž utrpěl mnohačetné zlomeniny lebky a zraněním tentýž den podlehl. Obžalovaný tehdy u soudu svou vinu doznal. Krajský soud ho za vraždu poslal na deset let do vězení.