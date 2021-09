Jedenačtyřicetiletý útočník v neděli za použití kuchyňského nože napadnl o tři roky mladšího muže. Způsobil mu řezná zranění, se kterými musel být ošetřen v nemocnici. Zranění, která poškozený během incidentu utrpěl, ho naštěstí neohrožovala na životě.

„Útočníka se nám podařilo krátce po incidentu zadržet. Zatímco dechová zkouška u něj byla negativní, test na přítomnost omamných a psychotropních látek měl pozitivní na amfetamin,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Útočník již čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Policejní komisař také navrhl jeho vzetí do vazby.

Útok nožem přitom není jediný skutek, kvůli kterému byl obviněný v posledních dnech v hledáčku zábřežských policistů. Na svědomí má vloupání do chatky v zahrádkářské kolonii a neoprávněné vniknutí do obydlí své známé.

Do pokoje v přízemí ubytovny se vloupal začátkem září. Aby se dostal do místnosti, rozbil okno. Ulehl do postele a vyčkával příchodu čtyřiadvacetileté ženy.

Ta poté, co rozsvítila a zaregistrovala v posteli nezvaného hosta, vycouvala, zamkla za sebou a vyhledala pomoc u vrátného. Přivolaní policisté muži naměřili přes dvě promile alkoholu v dechu.