U mladíka byla prokázána přítomnost látky amfetamin/metamfetamin. Odběr biologického materiálu řidič odmítl.

„Jeho řidičský průkaz skončil v rukou policistek, které mu zároveň zakázaly další jízdu, " doplnila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Druhý problémový řidiči rovnou neuposlechl pokynů k zastavení, místo toho sešlápl plyn a snažil se hlídce ujet. To se mu ale vymstilo při odbočování z Květné ulice do Zábřežské, kde chytil smyk a naboural do plotu domu.

„Po havárii policistky řidiče za použití donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní zadržely," sdělila Vybíhalová.

Třiačtyřicetiletý řidič toho ale měl na triku mnohem více, kromě zákazu řízení měl při zadržení pozitivní test na amfetamin.

„Navíc se ukázalo, že se jedná o muže s bohatou trestní minulostí," uzavřela policejní mluvčí. (ade)

Video z pronásledování vozidla

Zdroj: Policie ČR