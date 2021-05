Série vloupání začala 3. května v Úsově, kde z místní restaurace zmizely peníze a mobilní telefon. O tři dny později se někdo vloupal do prodejny potravin v Lipince, ze které zmizely cigarety v hodnotě za 70 tisíc korun.

Další den se někdo vloupal do bývalého zemědělského objektu v Troubelicích a v noci z 11. na 12. května policisté přijali oznámení o pokusech vloupání do prodejen potravin v Lukavici, Bohuslavicích, ale také o vloupání do budovy Obecního úřadu v Bohuslavicích a další restaurace v Úsově, ze které zmizely lahve s alkoholem.

Sérii těchto vloupání má na svědomí policistům dobře známý třicetiletý muž z Mohelnicka, a jeho o devatenáctiletý komplic, který v noci z úterý na středu asistoval svému parťákovi hlídkováním u napadených objektů. Starší z dvojice způsobil majitelům napadených budov celkovou škodu za více než sto padesát tisíc korun.

Staršího z mužů, na kterého již měli policisté spadeno, zahlédla hlídka mohelnických policistů ve středu dopoledne v Úsově za volantem citroenu. V něm cestoval společně se svým komplicem.

Policisté zároveň věděli, že by řídit určitě neměl. Kvůli jeho předchozí nehodě s alkoholem mu totiž zadrželi řidičský průkaz.

Jakmile řidič zjistil, že se za ním policisté otáčejí, sešlápl plyn a začal ujíždět.

"Za Úsovem najel do pole a pokračoval směrem k Polici. Následně se snažil policistů střepat v lesním terénu. Osudným se mu stal břeh lesa, který se mu nepodařilo zdolat," popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Policisté oba muže za použití donucovacích prostředků zadrželi. V kufru vozidla nalezli nejen lahve alkoholu pocházející z nočního vloupání do úsovské restaurace, ale také náčiní, které starší z mužů používal k vloupání.

Oba muže již policisté obvinili z krádeže a poškození cizí věcí. Staršímu z nich, s ohledem na výši způsobené škody, hrozí až pětileté vězení.