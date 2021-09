„Město Zábřeh přivítá kompetence, aby mohlo situaci řešit. Je proti současnému systému ubytoven, kdy město nemá vůbec žádný vliv na vyplácení sociálních dávek a tím i možnosti kontroly. Tématu se věnuji dlouhodobě, bohužel řešení je na našich zákonodárcích, poslancích a senátorech a podle toho to vypadá,“ uzavřel starosta John.

„Po provedení prvotních úkonů putoval do policejní cely. Na případu intenzivně pracujeme, prověřujeme a zjišťujeme všechny jeho podstatné okolnosti. Ve věci je vedeno trestní řízení,“ dodala Jiřina Vybíhalová.

„Zranění, která během incidentu utrpěl, nebyla podle prvotních informací život ohrožující. Zraněný muž byl přepraven k ošetření do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.