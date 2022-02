Davidová v závodě s hromadným startem útočila na cenný kov. Bojovala, dřela, byla aktivní, jenže… „Bylo mi to zase k prdu. Zase mi to uteklo o jednu ránu,“ povzdechla si.

Davidová atakovala medailové pozice, ale na poslední střelbě dvakrát minula a musela na trestná kola. Ze střelnice se vydala na závěrečný okruh na čtvrtém místě a zhruba desetisekundovou ztrátu na bronz už smazat nedokázala.

„Mrzí mě to. Snažila jsem se, do posledního metru jsme to nevypustila, ale holky byly lepší,“ uznala v rozhovoru pro Českou televizi.

? Markéto, všichni bychom tě chtěli obejmout. Jsi naše hrdinka. ❤️ pic.twitter.com/4a8CWJSE5R — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 18, 2022

Závod nečekaně ovládla Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová, která získala svou první medaili. Stříbro vybojovala Norka Tiril Eckhoffová před krajankou Marte Olsbuovou Roeiselandovou.