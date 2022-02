"Že jsem tu mohla závodit a bojovat o medaile ve dvou sportech a ve čtyřech disciplínách, to mi přijde naprosto unikátní a skvělé. Jsem moc vděčná, že jsem tady mohla být. A že jsem ještě vybojovala zlatou medaili, čtvrté a páté místo, to je pro mě úžasné," řekla šestadvacetiletá Ledecká a s úsměvem doplnila: "Sjezd budu muset do příště ještě trochu vylepšit."

Čtvrté místo se zraněním? Přijde mi to jako zázrak, řekla Ledecká

Před čtyřmi lety získala na olympiádě v Pchjongčchangu dvě zlata. Na snowboardu stejně jako nyní splnila roli favoritky a k tomu senzačně ovládla superobří slalom. "Rozdíl vidím v tom, že sice jsem měla zlato v super-G, ale teďka moje lyžařské závody vidělo daleko víc fanoušků, protože jsem si za čtyři roky vybudovala reputaci a už jsem se dostala do (sjezdařské) špičky. Lidi čekali, že možná budu o medaile bojovat. A opravdu reálně si myslím, že jsme o ně bojovali. Toho si vážím."

Největší spokojenost pochopitelně panuje se snowboardem. "Předvedla jsem, co jsem natrénovala. Neřekla bych, že to bylo dokonalé, byla tam spousta chyb, na kterých budu muset pracovat, ale bylo to dost dobré," řekla k závodu, kterému jasně dominovala.

Z chyb se snaží poučit

Pátou jízdu v superobřím slalomu popsala jako dobrou. "Na to, že jsem měla dvojku, neměla jsem tolik informací o trati. A na to, že jsem měla dva dny na to, abych se přehodila, byla dost slušná," řekla. Ve sjezdu málem spadla a podle svého zvyku se z chyb snaží poučit. "Na některé pasáže jsem pyšná, některé budu muset doladit. Aspoň budeme mít co dělat, že to nebude nuda, že máme furt co trénovat. Myslím, že těch věcí není zase tak tolik, které bych mohla zlepšit," dodala.

Závody na snowboardu absolvovala ve středisku Čang-ťia-kchou, lyžařské soutěže se na hrách konaly v Jen-čchingu. "Kopce na sjezd a super-G, to bylo nádherné. Je neskutečné, co tu postavili za středisko, jak se s tím Číňani poprali. Jsem moc ráda, že jsem po těch kopcích mohla jezdit."

Ledecká zůstala ve sjezdu bez medaile. Omlouvám se, vzkázala po hrubé chybě

Za čtyři roky bude zimní olympiáda v Itálii. Na snowboardu a lyžích se bude závodit v Cortině d'Ampezzo, kde se Ledecké daří. Na prkně tam vyhrála závod SP už pětkrát, na lyžích byla třetí ve sjezdu. "Hrozně se těším. Je tam strašně hezký kopec. Je to teda strašně daleko o tom takhle mluvit, ale kdybych tam dojela, kdybych se tam chtěla zúčastnit, kdyby mě furt bavilo tohle dělat. Myslím, že na snowboardu tam mám docela slušnou bilanci a na lyžích už si ji zase vylepšuju. Ještě mám čtyři roky, abych se ten kopec naučila, tak snad to půjde dobře," řekla Ledecká.

Závěrečnou kombinaci dokončila se zraněním. Proto se po návratu domů dostane do péče lékařů v čele s Pavlem Kolářem. Doufala, že bude rychle v pořádku a už příští týden bude zase závodit na lyžích v Crans Montaně. Ještě předtím se těšila hlavně na své nejbližší. "Na maminku, na tátu a na (bratra) Jonáše. Domů, do Prahy, do Podolí. Do prdele, to je mi zima," parafrázovala Ledecká výrok ze hry Dobytí severního pólu Divadla Járy Cimrmana.