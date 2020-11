Kvůli rostoucímu počtu nakažených hlavně mezi seniory nad 65 let bude podle Babiše potřeba, aby se vláda opatřeními proti koronaviru znovu zabývala. Dosavadní podle něj nefungují, někteří lidé je nedodržují. "Příští týden bude klíčový. A pokud se nestane zázrak, nám nic jiného nezbude, jenom ta opatření ještě přitvrdit. Bohužel," řekl. Vyzval k zodpovědnosti a solidaritě se staršími spoluobčany.

"Já tady nic nebudu slibovat, protože já nevím, co bude s tím virem, nevím," uvedl premiér. Připomněl, že na koronavirus není žádný lék a počty nakažených rostou v celé Evropě.

Světlem na konci tunelu je podle Babiše vakcína. Předběžně jsou zprávy, že by mohla být k dispozici od prosince, řekl. Česko by podle něj mělo dostat půl milionu vakcín, prioritně by měli být očkováni lidé na 65 let, pacienti s chronickými chorobami, zdravotníci nebo zaměstnanci v sociálních službách. Připomněl, že vláda objednala v Evropské unii 3,5 milionu dávek, což vystačí pro 1,75 milionu obyvatel.

Prodloužení nouzového stavu

Zpřísnění opatření proti koronaviru dnes avizoval i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Předpokládá, že bude potřeba, pokud v úterý neklesne denní přírůstek nakažených proti rekordním číslům z tohoto týdne, kdy se počet nově odhalených případů dostal v pátek až nad patnáct tisíc. Bez dalších omezení by podle Prymuly trval nestandardní režim až do Vánoc. Jak by mohlo další zpřísnění restrikcí vypadat, ministr ani Babiš dnes neupřesnili.

Dosavadní opatření, která mají zabránit šíření nákazy a zahlcení zdravotnického systému pacienty s nemocí covid-19, stát postupně zavádí od září, v poslední době jsou změny restrikcí překotné. Po posledním přitvrzení je od čtvrtka až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštět jen při nezbytných cestách do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou, setkávat se mohou maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Čtvrteční zpřísnění přitom začalo platit jen den poté, co vláda nařídila od středy nosit roušky i venku na území obcí, pokud jsou lidé v menší než dvoumetrové vzdálenosti.

Babiš: Stát nestíhá hledat kontakty

Babiš dnes také řekl, že stát nestíhá hledat kontakty nakažených koronavirem, kteří by mohli být také infikovaní a nemoc šířit dál. Počet hovorů nakaženým denně se za dva týdny zdvojnásobil nad deset tisíc, víc než 4000 lidí denně o svých kontaktech vyplní formulář na internetu v takzvaném sebetrasování, laboratoře nyní zvládnou udělat rozbor 47 tisíc odebraných vzorků za den, uvedl premiér. Ale to nestačí, doplnil. Testování a trasování je podle něj potřeba urychlit a zefektivnit. "Musí ministerstvo zdravotnictví na to předložit urychleně projekt," doplnil.

Za nedostatečné kapacity pro testování a hledání možných nakažených Babiše dlouhodobě kritizuje opozice. Podle ní to přispívá k šíření koronaviru. Babiš v minulosti uváděl, že trasování bude stát zvládat pomocí projektu Chytrá karanténa.