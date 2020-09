„Zítra večer vám chci něco důležitého říct a řeknu to v televizi ve 20 hodin,“ uvedl premiér v krátkém videu. Čeho se bude projev týkat zatím není známé.

Jedním z možných témat je současná koronavirová krize. Počty pozitivních testů každým dnem stoupají, ve čtvrtek vůbec poprvé laboratoře za jediný den odhalily více než tři tisíce případů nákazy covidem-19. Stále více evropských států označuje Českou republiku za rizikovou zemi a zakazuje volný pohyb osob do a ze svých zemí.

Podle epidemiologa Romana Prymuly může denní počet nakažených i nadále stoupat, a to až k hranici osmi tisíc nakažených za den. Na místě by podle jeho slov bylo přijmout přísnější opatření. Jedním z takových opatření by v krajním případě mohlo být opětovné vyhlášení nouzového stavu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však dnes uvedl, že k takovému kroku se vláda zatím nechystá.

S tím souhlasil i ministr vnitra Jan Hamáček. „Vyhlášení nouzového stavu není v nejbližších dnech na stole,“ řekl podle České televize v neděli na Dnech NATO v Mošnově na Novojičínsku.

Kritika kvůli opatřením

Babiš kvůli stále se měnícím opatřením a zmatkům, kdo o nich vlastně rozhoduje, čelí v posledních týdnech kritice. „Lídrem s veškerou odpovědností je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. My ostatní jsme mu k ruce. Mimochodem máme Ústřední epidemiologickou komisi, kde sedí odborníci a zástupci všech resortů, akorát pan ministr ji naposledy svolal v květnu, což je chyba,“ řekl v exkluzivním rozhovoru Deníku premiér Babiš.

Zdroj: Youtube

„Teď máme velké nárůsty, nevypadá to dobře, ale připravují se různé scénáře, které má na starost ministerstvo zdravotnictví,“ dodal v rozhovoru premiér.

V pondělí ráno nicméně Adam Vojtěch rezignoval na svou pozici. „Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je neumožňují dokončit. Pro zdravotnictví jsem pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se zdravotnictví posunulo dopředu,” zdůvodnil své rozhodnutí Vojtěch. VÍCE ZDE

Na téma koronavirové pandemie Babiš vystoupil už na jejím počátku v březnu letošního roku. Ocenil tehdy práci lékařů, dobrovolníků i armády a uvedl, že Česká republika má velkou šanci epidemii zvládnout.