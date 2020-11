Premiér Andrej Babiš dnes navrhl odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Ten podle něj pochybil způsobem, který není možné omluvit. „Mrzí mě to, protože pan profesor Prymula je odborník,“ prohlásil.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Navrhl jste odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly s tím, že lidé, kteří by měli jít příkladem, nemohou porušovat vlastní nařízení. Snažíte se tím vrátit důvěru veřejnosti?

Snad je to jasný signál, že všichni musejí dodržovat pravidla, a pokud je poruší ministr, není možné mu dát výjimku. Šlo o pochybení, které se nedalo omluvit. Ministr zdravotnictví musí jít příkladem. Mrzí mě to, protože pan profesor Prymula je odborník a byl tváří boje proti epidemii během první vlny, ale toto jeho chování jsem nemohl tolerovat.