Češi by mohli zcela odložit roušky. Ministr Vojtěch stanovil předběžné datum

Češi by mohli ve většině regionů odložit roušky úplně, a to nejpozději do konce června. Pro Českou televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). O dalším uvolňování opatření jednali v úterý epidemiologové.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Veronika Zimová