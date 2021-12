„Některým Čechům bohužel stále nedochází, že každý les někomu patří. Lesy jsou sice přístupné všem, ale bez povolení vlastníka lese, respektive správce není možní do cizího lesa vyrazit s pilkou pro vánoční stromek,“ upozorňuje předseda sdružení Jiří Svoboda.

Proti nezvaným nájezdníkům bojují lesníci i pomocí moderních technologií v podobě fotopasti. Mnohem častěji ale vlastními silami, chemií a také velmi jednoduchým trikem. Preventivně totiž vizuálně líbivé stromky, které mají potenciál skončit v obývacím pokoji, esteticky znehodnocují. „Prostříháváme koruny stromů. V růstu jim to nikterak neuškodí a pro nenechavce přestávají být atraktivní,“ vysvětluje jednu z nejúčinnějších Svoboda.

Lesníci líčí důmyslnou past. Ukradené vánoční stromky zamoří domácnost puchem

Další opatřením je natírání svrchní části stromků výraznou barvou, takže je stromek v domácnosti nepoužitelný. Osvědčený je i chemický přípravek, který lesníci aplikují na mladé stromky proti zvěři. Pokud je strom takto ošetřen, při pokojové teplotě začne silně zapáchat. Stromky se snaží Lesy České republiky „ochránit“ i nízkými cenami.

„Krádežím předcházíme také tím, že stromky v ceně od 100 do 250 korun prodáváme na většině našich lesních správ a revírů, lesních závodů i polesí. K dostání jsou smrky a borovice z prořezávek, které z lesů záměrně odstraňujeme v rámci tak zvané výchovy porostů. Nejsou ideálně rostlé a tomu odpovídá i zmíněná nižší cena,“ vysvětluje mluvčí Eva Jouklová.

Ojedinělé případy

Nejčastější motivací ke krádeži stromků jsou peníze. Zatímco u prodejců se za koupi musí platit, v lese je to „zdarma“. Tedy do doby, dokud není takový návštěvník odhalen. Pak stromek vyjde o několikanásobně dráž. Ve správním řízení, kam jsou hříšníci nejčastěji předáváni, hrozí až desetitisícová pokuta. Jestliže ovšem celková škoda přesáhne hranici 10 tisíc korun, jedná se o trestný čin a pachatel může v případě odsouzení strávit až dva roky za mřížemi.

Nicméně podle lesníků nejsou krádeže naštěstí nikterak běžnou záležitostí. „Jedná se spíše o ojedinělé případy. Letos jsem od kolegů vůbec nezaznamenal, že by něco takového řešili. Je to i současným trendem vánoc, kdy je v kurzu jedle z Dánska. Navíc ten stromek je defakto za hubičku. Rozhodně se tak nevyplatí vyrazit do lesa s pilkou. Mladé porosty si hlídáme,“ říká myslivec Miroslav Pecha, který je zároveň ředitelem Lesnického parku Křivoklátsko.

Prodej vánočních stromků je v plném proudu. Vyčkávání se nemusí vyplatit

Kromě stromku je nedílnou součástí vánoční výzdoby jmelí. Podle tradice tak do obydlí přijde štěstí, láska a odvaha. Lze jej zakoupit v obchodech, nebo natrhat přímo ze stromů, kde roste. Ovšem pozor. Zatímco sběr ze stromů rostoucích v alejích či na zahradě není nijak omezen, z lesa si jmelí jen tak odnést nemůžete. Sběr ze stojících stromů totiž zakazuje zákon. Ovšem vlastník či správce lesa smí udělit výjimku.

„Jelikož jmelí roste vysoko v korunách stromů, musí žadatel předložit osvědčení o absolvování trhačského kurzu, a tedy i bezeškodném lezení na strom bez použití kovových hrotů. Ročně udělíme jen několik výjimek,“ uzavírá mluvčí Lesů ČR.