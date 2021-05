Ve středu to bylo počtvrté od začátku očkování, kdy počet podaných dávek vakcín proti covidu překročil 80 tisíc. I když tempo očkování zrychluje, stále se ale nedaří překonat plánovanou hranici sto tisíc očkovaných denně. Před týdnem byl počet očkovaných zatím rekordní, když zdravotníci aplikovali 87 722 dávek vakcíny.

V Česku se začalo očkovat koncem loňského prosince, od té doby bylo do středečního večera podáno přes 3,9 milionu dávek. Plně očkováno je téměř 1,086 milionu lidí, tedy asi desetina obyvatel. Od tohoto týdne se mohou registrovat zájemci nad 45 let, příští týden mají přijít na řadu i mladší čtyřicátníci a poté všichni starší 16 let. Pro mladší zatím vakcíny nejsou schválené.

V zemi se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Asi 79 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech, necelých 11 procent je od AstraZenecy a zhruba desetina od Moderny. Vakcínu Johnson & Johnson, se kterou se očkuje zhruba tři týdny a u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, dostalo zatím skoro 20 tisíc lidí.

Počet hospitalizovaných zvolna klesá

Od loňského března se koronavirus v zemi potvrdil u téměř 1,65 milionu lidí, většina se vyléčila a 29 825 osob s potvrzeným covidem zemřelo. Počty úmrtí s covidem-19 se snižují zhruba od poloviny března, ještě v první polovině března umíralo denně i více než 200 nakažených, zatímco za poslední týden počet obětí nepřesáhl 40 za den. Zvolna klesá i počet lidí, kteří leží s covidem v nemocnici, ke středečnímu večeru jich bylo 1697, z toho 337 v těžkém stavu. Hospitalizovaných je v mezitýdenním srovnání o 679 méně a nejméně od začátku loňského října, pacientů ve vážném stavu ubylo oproti minulé středě o stovku.

Současně se v nemocnicích uvolňují intenzivní lůžka a přístroje určené pro těžké případy koronaviru. Zátěž nemocnic je ale větší, protože statistiky nezahrnují pacienty, kteří už jsou covid negativní, ale dál vyžadují nemocniční péči.

Každý den tohoto týdne zatím provedly laboratoře v mezitýdenním srovnání méně testů. Za středu jich ministerstvo eviduje přes 171 tisíc, před týdnem to bylo zhruba o 62 tisíc víc. Počet PCR testů klesl na necelých 14 tisíc a antigenních na 157 500. Podíl objevených nákaz u preventivních testů, které tvoří většinu z celkového počtu, je druhým dnem 0,12 procenta. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních také stagnoval na zhruba 2,5 procentech. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé vykazující příznaky, klesl z devíti na 6,6 procenta.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, k dnešku znovu mírně kleslo z 0,79 na 0,77. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží bezmála měsíc.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají od začátku března, kdy vystoupaly na skoro 17 tisíc. Zhruba od poloviny března se snižují i počty úmrtí lidí s prokázanou nákazou. Vzhledem ke zlepšování epidemické situace se v zemi v posledních týdnech postupně uvolňují protikoronavirová omezení, další vlna začne po víkendu.