Výjimka se vztahuje i na neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku. I dosud otevřené obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebudou fungovat až na výjimky vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Omezí se také péče v nemocnicích i lázních, počítá se s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezení budou platit minimálně do 3. listopadu, kdy končí nouzový stav. Vláda ale požádá Sněmovnu, aby ho prodloužila o další měsíc.

Vláda se rozhodla nařídit další restrikce, protože dosavadní omezení zatím podle ní k očekávanému výsledku nevedly. Cílem je, aby lidé ještě více utlumili své aktivity a kontakty s ostatními. Panují obavy, že pokud se nárůst epidemie nepodaří zbrzdit, zanedlouho se vyčerpají kapacity zdravotního systému, ať už jde o lůžka pro vážné případy, nebo personál.

Existují výjimky

Výjimky z nočního zákazu vycházení se týkají jen cesty do práce či k lékaři, ochrany zdraví či majetku nebo výkonu povolání. Venčit psy lze jen do půl kilometru od domu. Lidé budou muset případně prokázat, proč z domova vyrazili. Doklad bude možné předložit i zpětně.

Obchody, které i přes současné zákazy mohou fungovat, mohou otevřít v 05:00 a zavřít musí ve 20:00. V neděli si lidé nenakoupí, ale dál mohou využívat nákup jídla z okének restaurací. Zákaz prodeje se netýká lékáren či čerpacích stanic, obchodů na nádražích či letištích či prodejen ve zdravotnických zařízeních.

Nová opatření se dotkla i květinářství, ve kterých budou moci v jeden čas nakupovat maximálně dva zákazníci. Na farmářských trzích bude možné prodávat jen potraviny, a to výhradně tuzemského původu, ale ne občerstvení. Nutné bude dodržet vzdálenosti mezi stánky, na 400 metrech čtverečních nesmí být víc než 20 lidí.

Úřady, instituce i soukromé podniky by měly poslat své pracovníky na takzvaný home office, pokud je to možné. Lidé by tak měli víc pracovat z domova.