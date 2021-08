Ceny stoupají i jinde v republice, důvodem je covid-19 a s ním spojená omezení. Na Šumavě je vše ale ještě umocněno velkou atraktivitou lokality a také zájmem, který o ni vyvolal populární seriál Policie Modrava.

Karel Svoboda má chatu v centrální části Šumavy. Jezdí tam odpočívat už roky. „Vždy tu byl klid. Teď v době covidu se tu ale poměrně často někdo staví a ptá se, zda objekt neprodám. Podobné to mají i další známí chataři. Nabízejí nám někdy i vysoké částky. Mám pocit, že dnes by Pražáci koupili na Šumavě i kadibudku za milion,“ říká s úsměvem. „Je to úplná smršť, boj o nemovitosti,“ potvrzuje i bývalý železnorudský starosta a tamní podnikatel Michal Šnebergr, který žije na Špičáku.

Zástupci realitních kanceláří, s nimiž Deník hovořil, se shodují, že zájem o chaty či chalupy roste už několik let, od vzniku covidové pandemie, která přinesla výrazné omezení cestování do zahraničí, je ale extrémní. „Důvodem je, že lidé byli zavření doma, trávili čas s rodinou v malém bytě a zoufale toužili mít místo, kde mohou lockdown a podobné situace přežít. To způsobilo obrovskou poptávku,“ uvádí Tomáš Hejda, mluvčí společnosti RE/MAX. Dodává, že poslední dobou se prodávají i chaty před rekonstrukcí, které dříve moc poptávané nebyly. Teď jsou, protože už prostě není z čeho vybírat.

„Velká změna nastala i u samot a polosamot. Ty dříve nebyly vůbec oblíbené. Máme případy, kdy se objekty po republice prodávaly tři čtvrtě roku, rok, ale letos se prodávají jak na běžícím pásu,“ popisuje Hejda.

„Kupuje se vše s výjimkou opravdu přemrštěných cen. Prodají se i věci, které byly dlouho neprodejné. Teď máme v nabídce jen dvě šumavské chalupy, jsme úplně vyprodaní. Co přijde, se hned prodá. Je to otázka týdnů, výjimečně několika měsíců,“ doplňuje Karel Müller z klatovské realitní kanceláře Müller/Reality-Immobilien.

Velký růst cen

Velký zájem s sebou přináší i velkých růst cen. „Dovolím si říct, že za poslední tři, čtyři roky vzrostla cena šumavských chat či chalup minimálně o 50 procent,“ odhaduje Müller. Nejde ale jen o Šumavu. Podle statistik společnosti RE/MAX vzrostly za posledních sedm let v celé republice ceny chalup téměř na dvojnásobek.

Ne všichni si ale pořizují nemovitost, aby v ní bydleli nebo odpočívali o víkendech. Někteří ji mají na pronájem, který je stále výhodnější, jiní ji rovnou zbourají.

„Koupí se nemovitost, zdánlivě neprozovatelná a nevyužitelná. Vybagruje se a postaví se byty dražší než v Praze. Není problém s penězi, je problém získat pozemek. To se děje i s chatami. Na Špičáku, kde bydlím, lidé kupují staré chaty. Zbourají je a místo nich staví krásné domy. Staví se tu všude,“ popisuje zkušenosti ze Železnorudska Šnebergr.

Někteří experti ale upozorňují, že jak ceny raketově vylétly, mohou jít zase dolů, takže coby investice nejsou chaty či chalupy úplnou tutovkou.