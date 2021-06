Návrat do pracovního rytmu: Myslete na pravidelný režim, radí odborníci

ČTK





Lidé, kteří se po měsících práce z domova vrací v poslední době do zaměstnání, by podle odborníků neměli zapomínat na pravidelný denní režim, pravidelné stravování, doplňování tekutin a pohyb. Kvůli home office měli někteří lidé zdravotní potíže související s prací na nevhodném pracovním místě, což může s návratem do kanceláře zmizet. Vyplývá to z vyjádření neuroložky, nutriční terapeutky a psychiatra.

Práce z domova v době koronaviru změnila zvyky řady lidí. Ti nyní mají problémy začlenit se zpět do pracovního rytmu. | Foto: Shutterstock