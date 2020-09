Opoziční politici mluví o uplácení voličů. Ministerstvo práce dávku zdůvodňuje poklesem poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Ekonomové poukazují na to, že důchodcům teď v krizi příjem neklesl.

Na příspěvku se koaliční strany dohodly minulý pátek. Ministerstvo práce připravilo návrh zákona. Podle plánu by měl platit od 1. prosince. V podkladech pro vládu autoři navrhují ve Sněmovně zrychlené projednání, aby se podpora stačila vyřídit. Podle Babiše by se ale měla norma projednat běžným způsobem, jen s kratšími lhůtami. "Tento zákon by měl být projednán jako první bod Sněmovny v úterý 15. září," upřesnil Babiš.

Vláda zasedla dnes mimořádně jen kvůli jednorázové dávce. Jednání, které se odehrálo na dálku přes video, trvalo asi čtvrt hodiny. Podle premiéra se ministryně práce Jana Maláčová a ministr kultury Lubomír Zaorálek (oba ČSSD) či ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) připojili při jízdě v autě.

"5000 korun k důchodům, které jsme právě odklepli na vládě, není žádná předvolební hurá akce, ale obyčejná mezigenerační solidarita. Všichni jednou zestárneme," uvedla na twitteru Maláčová.

Babiš zdůvodňoval příspěvek původně stresem seniorů v době nařízených omezení proti koronaviru, vedení ČSSD zdražováním. V červenci se v Česku ceny meziročně zvedly o 3,4 procenta. Seniorům rostly víc, a to o 3,9 procenta. Někteří ekonomové poukazují na to, že rozdíl není tak velký a důchody v krizi neklesly a dál se vyplácejí v termínu, takže penzisté o příjem nepřišli.

Vládní politici nejdřív plánovali v příštím roce zvýšit penze víc, než nařizuje zákon. Znamenalo by to ale každoroční růst výdajů do budoucna. Jednorázový příspěvek znamená výdaje jen letos. Babiš dnes řekl, že rozpočet je pro příští rok "podstatně víc napjatý" a tento rok má "možnost příspěvek na život našich seniorů zvládnout". Vláda si pro letošek prosadila navýšení rozpočtového schodku z původních 40 na 500 miliard korun.

Uplácení voličů za dluh

Podle navrhovaného zákona důchodci a důchodkyně nebudou muset o příspěvek sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet, nebo složenkou. Příspěvek by se neměl zahrnovat do příjmu. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných podpor. Neměl by se z něj ani strhávat v exekuci.

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) by stát nyní měl mít jen takové výdaje, které co nejvíc podpoří poptávku a zmírní dopady krize na domácnosti. "Příjem důchodcovských domácností však toto kritérium nesplňuje, neboť nebyl krizí ovlivněn," uvedla NRR. Zmínila, že zvolený jednorázový příspěvek je pro udržitelnost veřejných financí vhodnější, protože nezvýší výdaje do příštích let.

Ekonomové uvádějí, že Česko bude muset půlbilionový dluh splatit. Podle šéfky důchodové komise Danuše Nerudové by se nemělo myslet jen na nynější seniory, ale i na mladší generace a jejich budoucí penze, takže by se měla provést důchodová a daňová reforma. Řada opozičních politiků označuje příspěvek za předvolební uplácení voličů na dluh.

"Odmítám různé názory, že kvůli důchodcům se zadlužujeme," řekl Babiš. Dodal, že se Česko zadlužuje dočasně kvůli covidu-19 jako jiné země v Evropě.