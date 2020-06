Ještě čtvrtstoletí provozu, přísun až pětapadesáti miliard korun do obnovy stávajícího zařízení a zároveň výstavba nového bloku. Takový je plán polostátní elektrárenské společnosti ČEZ pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Energetici nyní přestavili, co se má v příštích pětadvaceti letech na Dukovanech dít. Bude to velké.

Tři ředitelé představili plány, co se bude na Dukovanech dít v příštím čtvrtstoletí. | Foto: Archiv ČEZ

Krom toho, že technici postupně vymění většinu zařízení a udělají vše pro to, aby provoz výrazně šetřil chladicí vodou z řeky Jihlavy, načrtli strategii, podle které by v ideálním případě chtěli od roku 2035 celkem deset let souběžně provozovat čtyři „staré“ bloky a blok nový.