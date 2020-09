„Na příkladech reálných podvedených zákazníků upozorňujeme na smysl jednotlivých ustanovení novely a na důvody pro posílení spotřebitelských práv,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, jenž novou webovou stránku vytvořil. „O novele se už dva roky bez výsledku hovoří. Přitom kdyby platila, žádný z těchto nešťastných příběhů by se nestal,“ tvrdí Prouza.

V současné legislativě není činnost zprostředkovatelů regulována, nově by se však měli zprostředkovatelé povinně registrovat u Energetického regulačního úřadu. Ten by měl rovněž mít možnost nepoctivé zprostředkovatele trestat. Novela zákona by měla navíc zákazníkům usnadnit vypovídání nově uzavřených smluv. Smlouvy by byly navíc omezeny nejdéle na dobu tří let.

Energetické aukce

Energetických aukcí, tedy zprostředkování změny dodavatele elektřiny či plynu, se týkala každá pátá stížnost.

Poslanci by se novelou zákona měli zabývat v příštím týdnu. Prouza se obává, že pokud to neudělají, odsune se změna nových povinností pro zprostředkovatele a prodejce energie o celý rok.