"Drahouškové, když chcete žít v souladu s přírodou, najděte si jeskyni a odstěhujte se tam. Opusťte mamahotely, sundejte značkové oblečení a boty, oblečte se do kůží zvířat, jež vám posloužila jako potrava, zahoďte mobily a veškeré vymoženosti 21. století a ukažte nám starým jak se to dělá. Rád tento svět opustím, když uvidím jak to myslíte vážně," napsal Hynek Blaško na svůj Facebook 18. října 2020.

K tomuto příspěvku připojil fotografii Petra Doubravského, mluvčího české pobočky platformy Fridays For Future, a brněnské skautky Lucie Myslíkové, jež se v rámci tohoto hnutí věnuje ekologickým aktivitám, doprovázenou komentářem, tvářícím se jako oficiální stanovisko Friday For Future. Tento komentář mimo jiné uváděl, že koronavirus je "přirozený obranný mechanismus Země" a to, že "zabíjí zejména staré lidi, tedy příslušníky generace, která Zemi zasadila ty nejvážnější, skoro smrtelné rány", že je "morálním mementem".

"My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy, jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země, toužíme po tom, aby se naše prarodiče (a bude-li to nutné, i naši rodiče) stali oběťmi spravedlivé kornavirové pandemie," píše se mimo jiné v textu, podepsaném "Fridays For Futures Česká republika" a doprovozeném fotkami Doubravského a Myslíkové.

Hoax byl vyvrácen už před bezmála čtyřmi měsíci

Příspěvek samozřejmě není pravdivý. Jde o zhruba čtyři měsíce starý hoax, který hnutí Fridays For Future vyvracelo na svém Facebooku už 3. července letošního roku.

Mrzí nás, že někteří lidé naskakují na tuto blamáž a neváhají nás na jejím základě verbálně napadat," uvedlo tehdy sdružení. "Studenti a studentky sdružení v hnutí Fridays For Future si vždy vážili všech životů. V počátcích pandemie jsme upozorňovali na nutnost pomoci těm nejzranitelnějším skupinám a mnoho z nás se zapojilo do dobrovolnické pomoci. Slova, která se nám někdo snaží vkládat do úst, jsou tak v naprostém rozporu s myšlenkami, které jsme vždy zastávali a vždy zastávat budeme."

Fridays For Future také tehdy požádalo uživatele internetu, aby šiřitele tohoto hoaxu upozornili, že jde o lež, a nahlašovali příspěvky, které ho obsahují.

Blaškovi přívrženci mu přesto věří

Přesto však nyní dávno vyvrácený hoax znovu ožil na stránce českého politika a europoslance. A byť se v diskusi pod jeho příspěvkem opakovaně objevovaly odkazy na skutečné vyjádření Fridays For Future a upozornění, že jde o vylhaný hoax, mnozí europoslancovi přívrženci se ani tak nechtěli dát přesvědčit.

"Jojo, toto je normální u vylízaných mozků, dementů a rozmazlených fracků. Myslím, že ani jeden z těchto mladých by neuměl přežít v přírodě ani týden bez vymožeností 20. století, o 21. ani nemluvě. Za tyto výroky by jejich rodiče měli minimálně dostat pár facek," napsal například jeden z uživatelů hned pod grafiku, na níž je text hoaxu přetištěn razítkem FAKE.

A v podobném duchu se nese diskuse dál. Přestože se v ní objevují opakovaně jak odkazy na skutečné vyjádření Friday For Future, tak na starší články v médiích, které celý hoax vyvracely (například v Deníku Referendum), valná část diskutérů je sebeméně nebere v potaz a dál píše v útočném a nenávistném duchu.

"Spravedlivá oběť kovidu jsou takovýhle dementi. Kdyby byli oběťmi rodiče, Bože kdo by se o ně staral? Většina je zvyklá na mama hotel, a pak by se teprve divili."

"Dostat se mi takoví změti do pracek, tak ve srovnání se mnou je Mengele lidumil a neškodný břídil!"

"Nevzdělanost, žádná autorita a sobeckost mladých… karma ale přijde!"

"Také miluji své děti, ale být tak vymazané, tak bych je raději nechal utratit, ať se netrápí."

"Tak to je síla - milují babičky a dědečky tak, že je klidně zlikvidují - tomu se říká krkavčí láska."

Takových a podobných příspěvků jsou na Blaškově Facebooku desítky.

Nenapsal jsem nic urážlivého, tvrdí europoslanec

Na sdílení hoaxu upozornil europoslance v diskusi přímo i mluvčí Fridays For Future Petr Doubravský: "Pane europoslanče, vámi sdílený příspěvek je podvrh. Veřejně jsme se od něj distancovali a dokonce ho i vyvraceli v médiích. Proti podobným názorům dlouhodobě vystupujeme. Stačilo by si sdílené informace ověřovat, třeba se podívat na naše sociální sítě. Od politiků, jako jste vy, mne sice šíření dezinformací nepřekvapuje, ale považuji za důležité vás na to upozornit," napsal Blaškovi Doubravský.

Blaško mu odpověděl poměrně nesouvisle a z velké části mimo téma: "Mladý pane, to je hezké, že jste to kontrolovali, ale bohužel se článek dostal mezi lidi. Musíte si uvědomit, že tato problematika je velice citlivá. To, co jsem napsal, není nic urážlivého, je to určitý návrh, jak postupovat, jestliže EU trvá na svých absolutních nesmyslech. Je jim jedno, o kolik vzroste nezaměstnanost, je jim jedno, co bude dál s občany EU, hlavně, že se drasticky sníží emise. Je jim jedno, že jsme jen část Země a že mnoho států na tyto ideje vůbec nepřistoupí, tak k čemu se honit. Nechtějí zakázat vývoz odpadů do třetích zemí, zákaz plastů, kvůli kterým pomalu vymírá život v mořích a oceánech. Nenechte se manipulovat.“

Svůj příspěvek europoslanec nesmazal a neprojevil ani žádnou snahu korigovat diskusi, která se dál nese v nenávistném duchu.