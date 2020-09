Štěpanyová ČTK řekla, že ministr i další pracovníci ministerstva půjdou na testy dnes. Podstoupit by je měli ti, kteří strávili s hlavní hygieničkou víc než 15 minut. V úřadu je nyní povinné nošení roušek.

"Laboratorní výsledek Hygienická stanice hlavního města Prahy obdržela v ranních hodinách dnešního dne a ihned zahájila příslušné epidemiologické šetření," uvedl mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík. Jméno hlavní hygieničky nesdělil. Zmínil pouze, že "pozitivní osoba" je v domácí izolaci. Rážová podle mluvčí ministerstva pocítila příznaky onemocnění, proto se nechala otestovat.

Vojtěch dnes zrušil svůj program v Karlovarském kraji právě proto, že byl v kontaktu s člověkem pozitivním na covid-19, sdělil ČTK krajský úřad. Měl navštívit nemocnice v Chebu a Sokolově. Do Chebu sice dorazil, krátce po zahájení návštěvy se ale omluvil a z preventivních důvodů návštěvu ukončil a vrátil se do Prahy. Mluvčí podotkla, že ministr se vrací do úřadu a bude pracovat do výsledků testů z domácí karantény.

Večer pak na svém twitteru informoval, že jeho test na koronavirus byl negativní. „Mám dobrou zprávu, jsem covid negativní. Nyní mě čeká desetidenní domácí karanténa. Na dálku budu normálně fungovat. Po půl roce s covidem jsou jednání přes videokonference zcela běžné. Chod ministerstva je bez problémů zajištěn. Přeji všem v této době hlavně pevné zdraví!“ napsal.

Kdo se s Rážovou setkal?

Rážová byla v neděli hostem pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ona, ani známý moderátor neměli roušky. Je tak velmi pravděpodobné, že i Moravec podstoupí test na koronavirus.

V úterý dopoledne se pak Rážová setkala s několika novináři při pracovní snídani, kde představila aplikaci eRouška 2.0. Mítinku se vedle ní zúčastnil i ministr zdravotnictví Vojtěch a zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, právě jeho úřad technicky zodpovídá za Chytrou karanténu.

Vicepremiér v karanténě

V karanténě je v současnosti také ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO), který se na jednom ze svých ministerstev náhodně potkal s vytrasovaným člověkem, který se nakazil koronavirem. Jeho test na covid-19 byl však negativní a vicepremiér již dříve uvedl, že nemá ani žádné příznaky.

Do karantény naopak nemusí premiér Andrej Babiš a další lidé z úřadu vlády, kteří se účastnili schůzky s Rážovou. Podle hygieniků totiž seděli dostatečně daleko, řekl ČTK Babiš.

Pozitivní test na koronavirus měla nedávno i exministryně Karla Šlechtová (ANO). Již v březnu se covidem-19 nakazil například senátor ODS Pavel Karpíšek, v dubnu tehdejší plzeňský hejtman za ČSSD Josef Bernard a v červnu náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

V úterý přibylo v Česku 503 nakažených, což je podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví prakticky stejný počet jako dosavadní rekord z 21. srpna tohoto roku. Od prvního zářijového dne je navíc v celé republice znovu povinné zakrývat si nos a ústa ve veřejné dopravě, na úřadech či zdravotnických zařízeních, na vnitřních akcích od stovky účastníků a v některých školách.