Prodělal jste těžký průběh covidu-19 kombinovaný se zápalem plic, musel jste být hospitalizován. Jak se nyní, kdy už se léčíte doma, cítíte?

Cítím se velmi unavený. Nemoc covid-19 byla asi překonána, ale dál se mi hůře dýchá a teprve se ukáže, jaké následky to zanechá.

Měl jste v minulosti dýchací potíže nebo chronické onemocnění, že vás to tak zasáhlo?

Ne, nikdy. Nemoc covid-19 jsem možná i proto nevnímal jako tak velký problém. Když ale pátý den máte horečku kolem čtyřicítky a čím dál se vám hůř dýchá, začínáte propadat panice. Sám jsem byl překvapený, do jaké podoby se nemoc u mne vyvinula. Obávám se, že kdyby mi lékaři nepomohli, sám bych se s tím asi nevypořádal.

Mluvit o chřipečce v případě covid-19 tedy není namístě?

Někdo to určitě může mít v mírné podobě, nebo je úplně bez příznaků, nechci to démonizovat. Každý má jiný průběh. V mém případě o chřipečku nešlo. Měl jsem vysoké teploty, které nešlo srazit, byl jsem hrozně malátný a nebyl jsem schopen kvůli dýchání ani vyjít schody v bytě. Sedlo mi to na plíce, což byl hlavní problém.

Ptám se i proto, že tento týden se objevila petice několika lékařů, kterou podepsal i představitel TOP 09 Roman Šmucler. V ní píšou, že není důvod k dalším restriktivním opatřením, k dlouhodobému nošení roušek a že covid-19 je běžné virové onemocnění, které se nemá přeceňovat. Co byste jim po své zkušenosti vzkázal?

Nechci se pouštět do odborné debaty. Uvědomuji si, že na jeden těžký případ, jako je ten můj, připadá třeba na padesát bagatelních. Rozhodně si ale nemyslím, že obecně tady můžeme mluvit o běžné chřipičce. Lidé, kteří mají vysokou teplotu a špatně se jim dýchá, by měli jít ihned k lékaři. Jsem sice laik, ale vím, že jakmile se vám to dostane do plic, které začnou kolabovat, je to průšvih. Všem proto doporučuji, ať nosí roušky, jsou opatrní a dělají maximum pro to, aby se prevencí nemoci vyhnuli. Jsem šťastný, že jsem to přežil.

Také sledujeme, že v nemocnicích ubývají lůžka pro covidové pacienty a nemoc se šíří i mezi zdravotníky. Je podle vás nutné přijímat na vládní úrovni další restrikce, aby se šíření nákazy zpomalilo?

To musí posoudit odborníci, ale já osobně jsem pro efektivní opatření proti covidu. Nejsem pro zavírání ekonomiky, které by vedlo ke krachu malých a středních podniků, ale veškeré restrikce, které ji nepoškozují, jsou minimálně ke zvážení. Sázku na pozvolné proměřování při aktuálním narůstání počtu pacientů v nemocnicích vnímám jako podceňování situace. Nechci šířit nějaká moudra, ale možná jsem „utekl hrobníkovi z lopaty“, tak vím, že to není banální chřipka. Proto chci lidem říct, ať jsou opatrní, aby se nedostali do podobné situace. Když ležíte v posteli a nemůžete dýchat, není to jednoduché.