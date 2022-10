Jak dodal, Rusko se chová naprosto nepřijatelným způsobem, útočí na cizí zemi, používá metody, které jsou válečnými zločiny a státním terorismem. „Je třeba to pojmenovávat. Pokud to média dělají, informují pravdivě,“ míní Fiala.

Svoboda slova s korekcí

Válka na Ukrajině se stala příležitostí pro dezinformátory tuzemské i zahraniční. Předseda vlády po pondělní návštěvě sídla civilní kontrarozvědky uvedl: „My musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mně, svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří, na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány.“

Fiala: Zprávy z Ukrajiny přehnané nejsou. Je třeba informovat pravdivě

Co tím myslel? „Je zjevné, že státy západního světa čelí dezinformační kampaní cizí velmoci, která prosazuje svoje zájmy a snaží se destabilizovat naši společnost, šíří svoji vizi, jež není pravdivá. V takovém případě mají demokratické státy právo proti dezinformacím zakročit. Je velice důležité dbát na to, aby nebyla porušena svoboda slova, ale proti webům a zdrojům, které šíří informace ve službách Ruska, je nezbytné zasahovat. Není to jen naše pozice, stejně se rozhodla i Evropská unie.“

Kvalitu médií nehodnotí

Jak potom vnímá, že z aktuální ankety ke čtvrtečnímu tématu debaty vyplývá skepse k objektivitě zpravodajství České televize a rozhlasu, neboť 85 procent respondentů míní, že takové nenabízejí?

„Systémově se nemohu vyjadřovat ke kvalitě veřejnoprávních médií. Nepřísluší mi to a neměl by to dělat žádný politik. Na to jsme vytvořili systém rad a občanské kontroly ČT a ČRO včetně jejich objektivity. To, co se děje ze strany Ruska na Ukrajině je až překvapivě brutální, a tak někdo může mít dojem, že zprávy z ukrajinské strany jsou přehnané, avšak bohužel nejsou.“ A svůj postoj zdůvodňuje: „Oběti na lidských životech, útoky na civilní obyvatelstvo, infrastrukturu a zásahy do života nevinných občanů jsou tam na denním pořádku. Je potřeba o tom informovat, abychom viděli hrůzy, kterých se tam Rusko dopouští.“

Ruská verze událostí

V otázce, kdo se k rusko-ukrajinskému konfliktu vyjadřuje nejlépe, respondenti nejčastěji uváděli Fialovo jméno. Na druhém místě je ovšem Tomio Okamura. Ačkoli většina lidí vyjádřila názor, že Ukrajina musí zvítězit, dále je třeba pomáhat jí i uprchlíkům a máme se odstřihnout od ruských surovin, je vždy zhruba pětina až třetina lidí, kteří si myslí opak. Lze tyto lidi přesvědčit?

„Mne ta čísla nepřekvapují. Skupin a politických sil, které tady šíří ruskou verzi událostí nebo se snaží korigovat objektivní informace o dění na Ukrajině, je mnoho a nepochybně k nim patří SPD a Tomio Okamura osobně. Část společnosti mu naslouchá. Naštěstí většina, jak to vyplývá i z ankety Deníku, vidí věci tak, jak jsou. To se projevuje třeba v obrovské solidaritě vůči Ukrajině. A v tomto smyslu jsem i já pozitivně překvapen, jak veřejnost dokázala akceptovat uprchlickou vlnu nebo vybírat peníze na vojenskou techniku. Z toho plyne, že lidé vnímají podstatu konfliktu, který je nedaleko od nás a jsme jím ohroženi i my.“

Navazujeme na Babišovu vládu

Účinná komunikace s veřejností nebo zákon proti dezinformacím, který připravuje ministr vnitra, jsou velkým tématem. Moderátorku zajímalo, zda vláda bude používat represivní nástroje, nebo spíš bude sázet na vylepšení komunikace, k čemuž má pomoci oddělní na Úřadu vlády se čtyřmi zaměstnanci?

„Zřízení pozice vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformace je trochu ta odpověď, chceme jít cestou strategické komunikace, pozitivního vyvracení dezinformací. Ve všech příručkách a radách expertů se říká, že je důležitá nejen správná a srozumitelná reakce, ale též rychlost. Na to se musí stát přichystat. Nelze podceňovat ani aktivní boj proti dezinformacím a já jsem rád, že v tomto směru můžeme navázat na práci předcházející vlády. Novela zákona, který připravuje ministerstvo vnitra, aby se umožnilo lépe bojovat s dezinformacemi, vychází z akčního plánu, jenž byl přijat v roce 2021 vládou Andreje Babiše. To je dobrý příklad toho, že stát bez ohledu na vládnoucí politickou reprezentaci pokračuje kontinuálně ve své obraně a ochraně obyvatel. My se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací, ale neopustíme ani cestu nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří,“ uzavřel premiér Petr Fiala.

