„Zcela otevřeně říkám, že když lidé nebudou dodržovat opatření, tak 12. dubna otevřeme školy tak maximálně na týden. Když se lidé o Velikonocích utrhnout ze řetězu, tak máme fakt velký prů**r,“ nebral si Blatný na jednání zdravotního výboru.

S příchodem jara znovu poklesla ochota lidí dodržovat platná protikoronavirová opatření. Lidé se v posledních dnech houfně vydali do městských parků, často bez nasazených roušek. Situace v Praze vyvrcholila v úterý odpoledne a večer, kdy do ulic vyrazili policisté, kteří kontrolovali frekventovaná místa a lidé vykazovali z důvodu porušování opatření.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k tomu uvedl, že problém není, že lidé vyrazili ven, ale že nedodržovali rozestupy a nenosili povinné respirátory. Stovky Pražanů se vydaly do parků i dnes, značná část znovu bez ochrany úst a nosu.

Nezbytné omezení?

Poslanec Marek Benda (ODS) to spojoval se zákazem cestování mezi okresy, protože lidé nemohou opustit Prahu. O umožnění cest Pražanů alespoň do středočeských okresů Praha-západ a Praha-východ žádali ministerstvo vnitra v minulých dnech zástupci hlavního města. To odmítlo s odvoláním na stanovisko právě ministra zdravotnictví.

Praha nemá, co do hustoty zalidnění, v České republice rovnocennou oblast. Jaká je situace v jednotlivých okresech? Prohlédněte si následující infografiku:

„Praha má 1,25 milionu obyvatel. To, co se dělo v úterý na náplavce, se bude opakovat celý týden. Z epidemiologického hlediska je to pro mě nepochopitelné. Proč lidi nepustíte na chaty? Je to jen zaujatost ministra vnitra, který si chce s Prahou vyřídit účty,“ uvedl podle serveru iDnes.cz na jednání zdravotního výboru Benda.

Podle Blatného je ale omezení pohybu mezi okresy nezbytné. "Když s tím nic neuděláme, tak tito lidé, kteří se neumějí chovat ve svém vlastním městě, pojedou do celé země a tam se budou chovat úplně stejně,“ domnívá se šéf zdravotnictví.