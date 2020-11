Čekací lhůty na testování nákazy covidem jsou v některých regionech i několik dní. Samoplátci to zvládnou rychleji.

Odběrové místo pro testy na COVID-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Testujte, testujte a zase testujte. A to v maximální možné míře, a zároveň dejte lidem co nejrychleji vědět, že jsou nakažení, a trasujte jejich kontakty. Takový recept na zvládnutí pandemie dávala Světová zdravotnická organice (WHO) jednotlivým státům včetně Česka už na jaře.