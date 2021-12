"Vláda nemění svou strategii. Důvěřujeme občanům a budeme na ně apelovat, aby se chovali zodpovědně. Vyzýváme k očkování a prosíme všechny, aby se o vánočních svátcích chovali zodpovědně a rozumně," zahájil tiskovou konferenci český premiér Petr Fiala (ODS).

Právě očkování se týká jedna ze změn, které Fialův kabinet ve středu přijal. Od 27. prosince se lidé nad třicet let budou moci nechat naočkovat třetí posilovací dávkou, a to v případě, že od jejich očkování druhou dávkou uplynulo pět měsíců.

"Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní," doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP-09). Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let. Bývalá vláda to zdůvodňovala potřebou rozložení očkovacích kapacit. Pro lidi nad 35 let měla platit šestiměsíční lhůta až do 5. ledna a pro ostatní dospělé do 19. ledna, kdy by se zkrátila na pět měsíců.

Poté, co Fiala zdůraznil, že jeho vláda bude při zavádění nových opatření postupovat na základě Pandemického zákona, představil Válek nová opatření, která začnou platit po konci nouzového stavu 25. prosince. Ten Fialův kabinet totiž prodloužit nechce.

Jedna z nejvýraznějších změn se týká režimu na školách. Prvních čtrnáct dní v lednu budou žáci a zaměstnanci ve školách testováni dvakrát týdně, a to bez ohledu na očkování či prodělané onemocnění. Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek, a to antigenními testy.

Omezení hromadných akcí

Na kulturní a jiné akce zprvu bude moci maximálně tisíc sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, budou omezeny na sto osob. Další zpřísnění nastane od středy 29. prosince a platit bude do neděle 2. ledna. Na akce, večírky a silvestrovské oslavy bude moci maximálně 50 osob. U stolu budou moci být společně pouze čtyři osoby s výjimkou členů jedné domácnosti.

"Vstup na akce bude do 3. ledna umožněn těm, kdo mají po druhé dávce nebo prodělali onemocnění covid-19, a toto prokážou Tečkou. Jedná se o omezení, které platilo dosud," přiblížil nový šéf českého zdravotnictví.

Jak již Válek avizoval před jednáním vlády, na Štědrý den budou obchody, které mají více než 200 metrů čtverečních, otevřeny jen do 12:00, následující den zůstanou zavřeny. Stejné opatření sice platí i normálně, nikoli ale v době vyhlášeného nouzového stavu.

Vláda rovněž zrušila Radu vlády pro zdravotní rizika.