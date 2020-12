ON-LINE ke koronaviru ZDE

Index PES se již třináctý den po sobě drží na hranici 57 bodů ze sta. Země na základě rozhodnutí vlády funguje od čtvrtka podle pravidel třetího stupně, což umožnilo otevřít s omezenou kapacitou obchody, restaurace či provozovny služeb a uvolnily se další restrikce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek označil situaci za křehkou. Nelze podle něj vyloučit to, že by se opatření mohla zase zpřísnit. Rizikové jsou podle něj momentálně hlavně kraje Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Olomoucký, Zlínský a Vysočina.

Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře přes 542 400 případů covidu-19. Z nákazy se už vyléčilo téměř 474 tisíc lidí. Aktuálně v zemi je 59 674 nakažených, většina z nich má mírný průběh.

Počet úmrtí s covidem se zvýšil oproti večerním údajům o dalších dvacet, celkem v ČR dosud zemřelo 8738 lidí s koronavirem. Počet obětí v posledních dnech klesá. V neděli jich bylo 94, poprvé od 18. října se tak jejich počet udržel pod stovkou. Méně než sto úmrtí s koronavirem eviduje ministerstvo i v úterý a ve čtvrtek, na pátek zatím připadá 48 obětí. Zpětně ale tyto údaje obvykle ještě rostou.

Většina nakažených má mírný průběh onemocnění, v uplynulých dnech klesá i počet hospitalizovaných. Podle posledních údajů ministerstva bylo s koronavirem v nemocnicích 4439 lidí, přes sedm procent aktuálně nakažených. Stav 582 pacientů lékaři hodnotí jako těžký. Před měsícem bylo hospitalizováno o téměř 3800 lidí víc a intenzivní péči vyžadovalo dvakrát tolik pacientů než teď.

Podíl pozitivních testů roste

Ve čtvrtek byla pozitivní více než čtvrtina ze všech provedených testů, což je nejvyšší podíl od 14. listopadu. Počet testů za pátek zveřejní ministerstvo dnes večer. Vysoký podíl pozitivních případů podle odborníků stále ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. "Pozitivita záchytů bude muset brzy započítávat antigenní testy, na tom se pracuje. Jinak by to bylo 14 procent," poznamenal Blatný. Pomocí rychlejších a levnějších, byť méně spolehlivých antigenních testů se zjišťuje nákaza například v domovech pro seniory, v pátek začalo dobrovolné testování učitelů a před Vánocemi by se mohli tímto způsobem začít testovat i další zájemci. Za bezpečný se pokládá podíl zhruba pět až deset procent, který signalizuje, že funguje trasování kontaktů nakažených.

Nejvýrazněji se covid-19 v posledních dnech šíří na Havlíčkobrodsku. Za uplynulých sedm dní tam v přepočtu na 100 tisíc obyvatel přibylo 523 nakažených. Naproti tomu v okrese Praha západ to bylo 156 infikovaných na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. V některých regionech se pokles nových případů téměř zastavil.

Výpočet skóre PES vychází z hodnoty reprodukčního čísla, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel v obecné a seniorské populaci. Roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle výše skóre na škále 0 až 100, přičemž 100 je nejhorší, je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Třetí stupeň, v němž je nyní Česko, je dán v rozmezí od 41 do 60 bodů.

"PES není jediným zdrojem informace, ale základním. Pokud by po tři dny bylo rizikové skóre ve vyšším stupni, mohl by se zase zpřísnit. Vyloučit to nemůžeme," prohlásil ministr Blatný.