"Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době," uvedlo ministerstvo. U látky AstraZeneca zůstává druhý termín po dvanácti týdnech. Dosud se očkovalo druhou dávkou vakcín od Pfizer/BioNTech po 21 a Moderny po 28 dnech.

Ministr zdravotnictví Blatný v neděli uvedl, že ochrana očkovaného člověka po dvou týdnech od první dávky se postupně blíží k 80 procentům. Snižuje se tak riziko hospitalizace i úmrtnost. Podle epidemiologa Rastislava Maďara je třeba, aby aspoň první dávkou bylo co nejdříve očkováno co nejvíce lidí z rizikových skupin.

Vakcíny od firem Moderna a Pfizer tvoří více než 85 v Česku podaných dávek, jen od Pfizeru jich bylo asi 1,254 milionu z celkem podaných 1,6 milionu dávek. Zástupci Chytré karantény na twitteru informovali, že po dvou týdnech, kdy byly dodávky menší, dorazí ve středu 98 700 dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca. První týden v dubnu se čeká 74 400 dávek vakcíny Moderna, původně bylo avizováno zhruba o deset tisíc dávek méně.

Desetina populace

Celkově bylo v ČR očkováno již 1,13 milionu osob, což je asi desetina populace. Z toho téměř 445 tisíc dostalo i druhou dávku. Dalších asi 99 tisíc lidí má rezervovaný termín a více než 600 tisíc je k očkování registrováno.

To je zatím umožněno zdravotníkům, klientům a zaměstnancům lůžkových zařízení sociálních služeb, lidem nad 70 let, některým chronicky nemocným a části zaměstnanců kritické infrastruktury státu. Celkem jich je 1,85 milionu, od příštího týdne mají přibýt lidé nad 65 let a pracovníci v sociálních službách.