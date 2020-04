„Vše v pořádku,“ uvedl prezident Miloš Zeman ke svému zdravotnímu stavu. Popsal také, že roušku nenosí celý den. „Když jsem tady sám, nevidím důvod, proč ji nosit. Rouška není ten největší problém, který jsem v životě měl,“ prohlásil.

Prezident se následně vyjádřil i k dalšímu opatření proti šíření koronaviru, konkrétně uzavření hranic. „Zastávám názor, že by měly být hranice uzavřeny na rok, nikoli dva. Aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie. Doporučuji lidem, aby vychutnali krásy české krajiny na své dovolené,“ prohlásil Zeman. A dodal, že on sám dovolenou stráví tradičně na Vysočině.

Prezident uvedl, že chce jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou o deficitním rozpočtu. „Mohl bych strašit, že ho budu vetovat, ale neudělám to,“ uvedl Zeman ke schodku 300 miliard, který chce ministryně zítra předložit vládě. „Vyhazujeme každý rok 30 miliard na solární elektrárny. Zeptám se, jestli právě teď není třeba tento nesmyslný výdaj z rozpočtu vyhodit,“ řekl Zeman.

Se Schillerovou Zeman mluvit také o jejím zvažovaném záměru, aby stát kvůli krizi majetkově vstoupil do Českých aerolinií (ČSA). Zeman se k návrhu postavil vstřícně. Podle něj majetkový vstup státu a záchrana firmy mohou být přínosné, protože zabrání krachu firmy a propouštění, které by se projevilo ve zvýšených nárocích na státní rozpočet kvůli vypláceným dávkám v nezaměstnanosti.

Prezident dnes také řekl, že je připraven podepsat návrh na zvýšení ošetřovného na 80 procent vyměřovacího základu ze současných 60 procent. Příslušný návrh by měla projednat Sněmovna na návrh ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Zvýšení ošetřovného už v dříve při jednání ve Sněmovně navrhovala opozice, vládní strany se ale tehdy postavily proti.

Mynářova zabíjačka

Prezident se krátce vyjádřil i k zabijačce, kterou kancléř Vratislav Mynář v době nouzového stavu kvůli koronaviru uspořádal ve své restauraci bez vědomí hygieniků. Akce se zúčastnilo šest lidí včetně osvětimanského starosty. Mynář se hájí tím, že prase bylo potřeba zabít, jelikož bylo nemocné a uhynulo by. Uvedl také, že účastníkům páteční zabijačky nechal udělat rychlotesty na přítomnost koronaviru.

Zeman řekl, že se o zabijačce dozvěděl až následně. "To prase nebylo nemocné. To prase bylo hladové, a to proto, že penzion je zavřený, takže zbytky potravin, kterými se krmilo, neexistují. A prase by umřelo hlady. Pojďme od toho a budeme se bavit o důležitějších věcech," odpověděl na dotaz moderátora.

A co by Zeman vzkázal těm, kteří nedodržují opatření proti epidemii koronaviru a nenosí roušku? „Poprosil bych je, aby vydrželi ještě měsíc nebo měsíc a půl. V lidském životě je měsíc a půl příliš krátká doba, než abychom riskovali, že dojde k nakažení a koronavirus neodejde," uzavřel prezident.