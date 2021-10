Nemocnice se také distancuje od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Neoprávněný vstup prověří. Vyjádření Mynáře ČTK zjišťuje.

"ÚVN nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu ÚVN. ÚVN se rovněž distancuje od výroků pana předsedy Radka Vondráčka, týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta, informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším," uvedla Zinke. Vondráček po setkání s prezidentem v ÚVN novinářům řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové sněmovny.

Tři podpisy pro porovnání: čtvrteční podpis prezidenta Zemana z nemocnice (vlevo), podpis první dámy Ivany Zemanové (uprostřed), podpis prezidenta Zemana pro Deník z minulých let (vpravo).Zdroj: Deník

Nemocnice zároveň žádá, aby další oficiální návštěvy mimo okruh lidí blízkých byly v zájmu prezidenta vždy dohodnuty s ošetřujícím lékařem Miroslavem Zavoralem. Policie následně uvedla, že neumožní přímý kontakt prezidenta s osobami, které předem neobdrží souhlas lékaře.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) byla Vondráčkova čtvrteční návštěva u Zemana chybou. "Nevnímám to vůbec dobře, je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval," uvedl Babiš. "Já bych se určitě snažil dohodnout s ošetřujícím lékařem a zeptal bych se na vhodnost takové návštěvy. Určitě bych se spojil s ředitelem nemocnice, což jsem ostatně v mém případě udělal a pan ředitel mi sdělil, že hned, jak to bude možné, tak mi setkání s panem prezidentem umožní," dodal

Policie České republiky vyhoví požadavku @uvn_praha a od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 15, 2021

Vondráček ve čtvrtek oznámil, že prezidenta v nemocnici navštívil po poledni spolu s kancléřem Mynářem. Prezident je podle Vondráčka schopen vykonávat úřad hlavy státu, samotná hospitalizace není podle něj důvodem pro převod prezidentových pravomocí. "Můžu potvrdit, že pan prezident je schopen vykonávat svůj úřad a zajímá se o dění," uvedl Vondráček. Řekl, že je o Zemanově zdravotním stavu informován, nebude o něm ale veřejně mluvit.

Zasedání sněmovny

Zeman ve čvrtek podle Vondráčka v nemocnici podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové sněmovny na pondělí 8. listopadu. Dokument Vondráčkovi osobně předal. "Měl jsem možnost si s panem prezidentem popovídat. Říkal vtipy, byl pozitivně naladěný. Samozřejmě je nemocný, takže leží na jednotce intenzivní péče," řekl Vondráček, podle kterého šlo o příjemné a lidské setkání.

Hrad čelí dlouhodobé kritice kvůli informování o prezidentově zdravotním stavu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na čtvrteční odpoledne ohlásil na Hradě briefing, na kterém vystoupila prezidentova žena Ivana s dcerou Kateřinou. Podle manželky Ivany prezident podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Média požádala o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Spekulace o zdravotním stavu označila za minimálně neetické. Novináři neměli možnost pokládat dotazy.

Na prezidentova kancléře se už dříve obrátil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Chce vědět, jaká je prognóza dalšího vývoje Zemanova zdraví. Podle některých politiků by se Parlament měl zabývat tím, zda prezidenta nezbaví pravomocí pro neschopnost zastávat úřad. Podle některých ústavních právníků by ale byl takový postup několik dní po začátku hospitalizace předčasný.

Důvodem Zemanova převozu do nemocnice byly podle nedělního vyjádření Zavorala komplikace provázející chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas.