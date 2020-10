ON-LINE: Hospitalizovaných s covidem roste. Prymula zpřísní opatření

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku podruhé v řadě překonal rekord. Po úterních skoro 4500 nově nakažených přibylo ve středu 5335 případů, což byl nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Roste i počet pacientů v nemocnicích. Ministr zdravotnictví Roman Prymula navrhuje, že v budoucnu by se část hospitalizovaných pacientů s covidem-19 mohla z nemocnic přesunout do hotelů. Mělo by jít o lidi, kteří nepotřebují zdravotní péči, pouze čekají na umístění do sociálních zařízení.

Testy na Covid-19. | Foto: archiv klubu

