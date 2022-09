Domnívá se přitom, že k takovém zdražení není důvod, neboť lesy jsou po kůrovcové kalamitě plné napadeného dřeva. Myslí si proto, že se výrobci snaží na současné energetické krizi co nejvíc vydělat.

Kvůli drahým energiím nebude muset do exekucí padnout vůbec nikdo, řekl Fiala

Fiala uvedl, že významným dovozcem pelet do České republiky byla Ukrajina. „Na evropském trhu právě tato položka v tuto chvíli chybí. Současně nastalo to, co udělal pán. Správně si chtěl vytvořit alternativní zdroj vytápění, to udělala spousta dalších občanů. Kombinace určitého nedostatku a zvýšeného zájmu vedla k navýšení ceny pelet, která dříve byla šest korun, na dnešních více než patnáct korun,“ vysvětlil Fiala.

Jediným řešením tak podle ministerského předsedy je, že stát zasáhne do cen energií, čímž se sníží ceny energií celkově. Tím se poptávka srovná a vrátí se výhodnost využívání pelet. „Samozřejmě, kdyby skončila válka na Ukrajině a obnovily se všechny dodavatelské řetězce do Evropy, tak jsme zase o kousek dál. Už to, že se sníží ceny energií a nebude tak velká poptávka po tomto typu vytápění, tak to vrátí cenu do nějaké rozumné výše.“

Záznam celé debaty s Petrem Fialou:

Zdroj: Deník