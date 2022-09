Fiala připomněl, že již nyní mohou lidé ve finančních těžkostech kvůli vysokým cenám energie čerpat příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají domácnosti, které na bydlení vynakládají více než 30 procent svého příjmu, v Praze víc než 35 procent. „Čtyřčlenná rodina může na takovéto pomoci na příspěvku na bydlení od státu dostat až 20 tisíc korun měsíčně, a to opravdu není málo,“ prohlásil Fiala.

Pelety několikanásobně podražily. Fiala: Musíme zasáhnout do ceny energií

Další řešení energetické situace pro domácnosti podle Fialy vláda představí již v příštích dnech. Vést by k němu měly již v pátek výsledky setkání evropských ministrů zodpovědných za energetiku. „Přijme se, doufám, evropské řešení. To je důležité, protože je nejefektivnější a nakonec ve výsledku i nejlevnější,“ podotkl premiér.

Kromě toho podle Fialy již nyní vláda připravuje řešení na národní úrovni. „Představíme je v návaznosti na to evropské už příští týden,“ uvedl Fiala. Na co se tedy lidé podle něj mohou těšit? „To řešení bude znamenat, že zastropujeme ceny elektrické energie a plynu pro domácnosti, veřejné instituce a do jisté míry i pro podnikatele takovým způsobem, aby všichni měli dostatek energie za přijatelné ceny,“ slíbil v rozhovoru Fiala.

