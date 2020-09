Pomoc pro rodiny v obtížné situaci. Na školní obědy stát pošle desítky milionů

Kdyby se do dálkové výuky během nouzového stavu zapojila organizace Women for women, která je známá především díky programu Obědy pro děti, možná by nezůstalo tolik žáků bez kontaktu se školou. Znalost rodinných poměrů každého dítěte, jemuž proplácejí teplé jídlo, totiž patří k jejich práci.

Oběd ve školní jídelně - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock