Za dobrý nápad považuje nákup výpočetní techniky Martin Lána, ředitel ZŠ na Máchově náměstí v Děčíně. Dodává však, že bez připojení k síti nemá smysl dětem počítače půjčovat. „Bude proto třeba vyřešit, kdo ho zaplatí,“ řekl Deníku. Navrhuje, že datové karty by mohlo pořídit město a půjčovat je podobně jako třeba vysoušeče ve stavu nouze.

Jednání s operátory

Jisté je, že státní příspěvek mu v tomto směru nepomůže. „Mimořádné prostředky na ICT nelze využít pro účely hrazení nákladů spojených s datovými tarify. Prostředky na vnější konektivitu jsou zajištěny zejména cestou provozních výdajů škol, které obce z pozice zřizovatelů získávají v rámci rozpočtového určení daní,“ sdělila mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Připomněla, že objem těchto prostředků se za sedm let zvedl o 7600 korun na letošních 15 400 korun na žáka ročně. „Ministerstvo školství v současnosti jedná se zástupci operátorů a neziskového sektoru s cílem zajistit dostupnost, případně výhodnější podmínky datových tarifů pro zajištění distanční výuky,“ říká Lednová.

Tímto konstatováním možná uspokojí i člena školského sněmovního výboru Martina Baxu (ODS), který v souvislosti s on-line výukou upozornil nejen na zmíněnou slabinu. Přimlouvá se i za centrální smlouvu na výukový software, který by umožnil učitelům a žákům využívat ho za výhodných podmínek.

„Vyšlo by to mnohem laciněji a zkvalitnilo by to výuku. Tento systém funguje například v Maďarsku a na Slovensku. U nás má rámcové licenční smlouvy jen pět krajů,“ upozorňuje Baxa. Zároveň argumentuje tím, že je zatěžující, když děti přepínají mezi Teams, Skype, Zoom, Google Meet podle každého učitele. Jeho podnět ovšem vyjde naprázdno. „Ministerstvo v současnosti nepřipravuje nástroj v podobě centrálního nákupu licencí na vý-ukový či kancelářský software. Cílem pro následující období bude zajištění kvalitního a dostupného vzdělávacího obsahu, včetně toho digitálního,“ sdělila Lednová.

Soutěže s otazníkem

Zato organizátory celostátních soutěží, kteří apelovali na ministra Plagu, aby nerušil jejich finanční podporu, částečně potěší informace, že stopka není definitivní. „S pořadateli jsme ve spojení a předpokládáme, že oznámíme pokyny k soutěžím koncem září 2020,“ slíbila Lednová.

Nadšenci z Českého svazu ochránců přírody ovšem na nic nečekali a při dodržení všech hygienických pravidel se pustili do práce. Děti se tak mohou zapojit do dvou celostátních soutěží, středoškoláci do Ekologické olympiády a žáci základních škol a víceletých gymnázií do 44. ročníku Zlatého listu.