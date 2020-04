"My jsme tu debatu dnes neukončili, chceme se k ní vrátit na plénu celého Ústředního krizového štábu a chceme dát vládě jako krizový štáb jasné doporučení," řekl Hamáček. Nouzový stav kvůli epidemii nového typu koronaviru v Česku platí od 12. března, vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. Menšinová vláda ANO a ČSSD proto žádala dolní komoru o prodloužení o dalších 30 dnů, což jí doporučil právě Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana vládu ve Sněmovně toleruje.

Hamáček zopakoval, že podle jeho názoru bude nutné o prodloužení nouzového stavu požádat znovu. Platit by podle něj měl do té doby, dokud to bude nutné. "Pokud nebudeme potřebovat žádné z oprávnění, které nám dává krizový zákon, tak nouzový stav nebude potřeba," vysvětlil ministr. Sněmovna podle Hamáčka ale neprojevila vůli prodlužovat stav nouze na dobu delší než než dva týdny, takže je podle něj pravděpodobné, že se žádost bude po vždy po 14 dnech opakovat.

Kabinet dnes o eventuální další žádosti o možnost prodloužit nouzový stav nerozhodoval. Babiš ale vyzval ministry, aby si každý vytvořil vlastní názor, uvedla Schillerová. "Já ho mám, poslala jsem ho písemně na úřad vlády," dodala. Zatím ho však prozradit nechce, podobně jako ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Nemyslím si, že je namístě nyní říkat naše soukromé názory. Prodloužení nouzového stavu je zcela mimořádná věc, musíme o tom vést debatu ze všech úhlů pohledu. Debata musí proběhnout na vládě, až pak navenek," řekl.

Hamáček varoval před tím, že ukončení nouzového stavu by znamenalo návrat do "standardního režimu". "Což znamená, že by skončilo centrální nakupování, skončilo by centrální zásobování, každý by se musel starat o to svoje," vysvětlil. Ministerstvo vnitra by tak zajišťovalo ochranné prostředky pro své složky, tedy pro hasiče a policii. Ministerstva průmyslu a zdravotnictví by zajišťovala pomůcky zase pro své organizace. Samostatně nakupovat roušky a respirátory by musely i kraje. Všechny subjekty by podle Hamáčka musely vypsat výběrová řízení. "Ta by se musela vyhodnotit včetně všech odvolání, a to, jak víte, je v ČR proces na několik měsíců," podotkl.

Dodávky ochranných pomůcek má ministerstvo vnitra zajištěné do prvního květnového týdne. "Na tento týden připravujeme do vlády materiál, který rozhodne, jak bude zajišťováno zásobování i nadále," řekl Hamáček. Ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zpracovaly přehled možností českého průmyslu. "Jsme již tak daleko, že jsme připraveni do konce dubna zadat českým firmám rámcově dodávky ochranných prostředků do sto milionů korun," dodal ministr.

Chce prodloužit nouzový stav

O rozvolnění podmínek pro práci v zahraničí bude vláda jednat ve středu. Návrh, jak ho dopoledne představil ústřední krizový štáb, dozná podle jeho šéfa Jana Hamáčka (ČSSD) změn. Vicepremiér a šéf sociálních demokratů řekl ČTK po jednání vlády, že materiál předloží vládě ve středu, a to se změnami. Jak by měla pravidla vypadat, nechtěl předjímat. Omezení vláda zavedla kvůli šíření nového typu koronaviru. Poté, co se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, chce kabinet postupně omezení rozvolňovat.

Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (za ANO) naznačil, že princip bude takový, že člověk cestující za prací bude předkládat potvrzení o bezinfekčnosti a posléze se bude znovu muset nechat testovat. Podobný systém by podle něj mohl platit i pro další cesty do zahraničí.

Ústřední krizový štáb dopoledne avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna, dnes by ho měla projednat vláda.

"Klíčový prvek pro možnost překročení státní hranice v odůvodněných případech bude schopnost prokázat negativní test," prohlásil Hamáček. Test by podle něj neměl být starší než tři dny, pravidelní pendleři by podstupovali testování jednou za deset dní. Zdravotnickému personálu, sociálním pracovníkům a zaměstnancům integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury zůstanou výjimky.

Ministr vnitra uvedl, že nechce, aby zbytečně přísný režim na hranicích bránil ekonomickým aktivitám. Kromě pendlerů se má návrh týkat například majitelů či jednatelů firem a lidí, kteří přijíždějí na obchodní jednání, mají tu zakázky či montáže. Dohodl se na něm s ministerstvem průmyslu a obchodu i s ministerstvem zdravotnictví.

Povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 zavedlo pro své pendlery také Slovensko. Požaduje však, aby test nebyl starší než 48 hodin, což je pro Čechy komplikované. Česko podle Hamáčka se slovenskou stranou jedná, zatím se mu ale nepodařilo například vyjednat výjimky, které platí pro české přeshraniční pracovníky.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus již před dvěma týdny. Návrh však kabinet nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.

Přísná pravidla pro přeshraniční pracovníky platí kvůli nákaze od 26. března.

Dodávky ochranných pomůcek

Hamáček také řekl, že ČSSD podpoří vyšší schodek rozpočtu 300 miliard, který navrhuje ministryně financí Alena Schillerová. „Od začátku jsem říkal, že reakce musí být dostatečně robustní. Když vezmeme náklady spojené s epidemií, tak je evidentní, že je třeba ty peníze získat, i prohloubením schodku rozpočtu,“ uvedl.

Otevření úřadů

Úřady se v pondělí pomalu vrací k běžnému provozu, který byl omezen kvůli koronaviru. Zaměstnanci i veřejnost však musí v budovách úřadů dodržovat přísné hygienické podmínky a minimalizovat osobní kontakt.

Opatření uvolnily také vysoké školy, v omezeném počtu je mohou navštěvovat studenti závěrečných ročníků. Vláda čeká projednávání zvýšení schodku státního rozpočtu, ministryně financí Alena Schillerová jej chce navýšit na rekordních 300 miliard korun.

Potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku je k pondělnímu ránu 6787, úmrtí v souvislosti s nemocí je 188.