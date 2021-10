O 8. listopadu hovoří strany také jako o dni, kdy by se mohla sejít poprvé nová Sněmovna. Fiala také řekl, že požádal kancléře prezidenta Vratislava Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, až bude hospitalizovaný Miloš Zeman mimo jednotku intenzivní péče.

Koalice se na prvním jednání sešly dnes dopoledne, trvalo více než dvě hodiny. Fiala poté novinářům řekl, že se představitelé stran zabývali dalším harmonogramem jednání. "První, čemu se chceme věnovat, jsou programové otázky. Domluvili jsme se na vzniku šesti skupin, které se budou zabývat jednotlivými programovými oblastmi," uvedl. O struktuře vlády, personálních otázkách a obsazení vedení Sněmovny se budou koalice teprve bavit, doplnil.

Nejvyšší vedení pěti zastoupených stran se sejdou znovu příští týden v úterý, jednotlivé programové týmy se budou scházet dříve. "Dnes do půlnoci dokončíme nominace těch lidí do jednotlivých pracovních skupin za naše politické strany, ty začnou pracovat okamžitě," řekl Fiala.

Strany zatím neupřesnily, jak jsou jednotlivé týmy tematicky vymezené. "Určitě nepřekvapí, že do určité míry stínují ministerstva, která existují, ale jsou sdruženy do šesti oblastí. Vytváříme programové prohlášení, které nebude zapomínat na žádnou oblast," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Koalice chápou 8. listopad jako nejzazší termín, kdy musí být domluveny na všem. "Musí být shoda na programu, struktuře vlády i jejím personálním obsazení, abychom mohli smlouvu podepsat," konstatoval Fiala. Jednání zatím považuje za přátelská a férová, což ho naplňuje optimismem.

Fiala předpokládá, že ve vedení Sněmovny budou funkce rozděleny podle poměrného zastoupení. "Jsme připraveni to dodržet, ale předpokládá to, že všichni hráči na politické scéně dodržují pravidla hry, Ústavu a ústavní pořádek," řekl. Adamová v úterý řekla, že TOP 09 do vedení komory nikdy nebude volit extremisty, čímž měla na mysli hnutí SPD. "Zatím ani nevíme, kolik bude mít vedení Sněmovny členů, to je otázka politických dohod, včetně stran v opozici. Dlouhodobě nejsem stoupencem toho, aby strany vyjadřující radikální názory byly ve vedení demokratického orgánu, ale je to věc další diskuse," řekl dnes Fiala.

Vítězná koalice Spolu a ve volbách třetí koalice Pirátů se STAN se v sobotu po volbách dohodly na úmyslu vytvořit společně většinovou vládu. V memorandu požádaly prezidenta Miloše Zemana, aby pověřil Fialu jednáním o sestavení kabinetu a deklarovaly, že nebudou o budoucí vládě jednat s žádným jiným politickým subjektem.

Fiala požádal o schůzku se Zemanem

Předseda občanských demokratů a lídr koalice Spolu Petr Fiala požádal kancléře prezidenta Vratislava Mynáře o schůzku s hlavou státu. Má se uskutečnit, nejdříve až bude hospitalizovaný Miloš Zeman mimo jednotku intenzivní péče. Novinářům to řekl Fiala po dnešním jednání koalic Spolu a Starostů s Piráty. Svolání Sněmovny podle Fialy nespěchá, sejde se i bez zásahu prezidenta, uvedl. Zemanovi přeje co nejrychlejší uzdravení.

"Jsme domluveni, že o termínu setkání se budeme bavit ve chvíli, až bude přemístěn z JIP na standardní pokoj a bude možné, aby realizoval svůj pracovní program," uvedl Fiala. Předseda lidovců Marian Jurečka později doplnil, že koalice směřují práci na programovém prohlášení a dalším uspořádání politické scény na termín, kdyby se měla dolní komora sejít i bez svolání prezidentem. "Věříme, že do té doby se podaří s panem prezidentem ty věci vykomunikovat," uvedl.

Koalice avizovaly, že jejich kandidát na premiéra požádá prezidenta o schůzku, už v sobotu večer po sečtení výsledků sněmovních voleb. V neděli byl ale Zeman hospitalizován, před tím ho v Lánech navštívil šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.

Fiala dnes uvedl, že nemá informace o zdravotním stavu prezidenta. "Přeji mu co nejrychlejší uzdravení, nevyvíjím na něj nátlak, nic nespěchá, nich nehoří. Pokud nesvolá Sněmovnu, stejně se sejde," uvedl. Doplnil, že s kancléřem je domluven i na základě konzultace s prezidentem, že se domluví na termínu jednání.

Pražský hrad by se dnes měl vyjádřit, jak bude Zeman postupovat při sestavování vlády. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi. Zeman už před sněmovními volbami avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Babiš v úterý uvedl, že Zeman v neděli hovořil o tom, že když nastane chvíle, osloví s pověřením k sestavení vlády právě jeho. "K této záležitosti lze očekávat vyjádření v průběhu zítřka (středy)," uvedl v úterý Ovčáček na dotaz ČTK. Babiš se k tomu, zda pověření přijme, nevyjádřil. Podle něj je potřeba počkat na to, zda jej hlava státu skutečně sestavením vlády pověří. Zároveň ale počítá s tím, že hnutí ANO může být v opozici.